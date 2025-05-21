21 мая 2025

Axios: в США начнут расследование о здоровье Байдена во время его президентства

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У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали онкологию
У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали онкологию Фото:

Необходимо начать расследование состояния здоровья бывшего президента США Джо Байдена в период его пребывания на посту главы государства. Об этом заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон (штат Висконсин).

«Мы должны это сделать. Имею в виду, [выяснить], кто управлял правительством», — приводит портал Axios слова сенатора. По словам политика, он планирует направить запросы «паре дюжин человек».

Поводом для расследования стали недавние сообщения о здоровье Байдена. 18 мая его офис сообщил, что у 82-летнего экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости, пишет 360.ru.

Действующий президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что диагноз стал известен только сейчас, намекнув на возможное сокрытие информации. Представитель Байдена опроверг эти предположения, заявив журналистам Axios, что до пятницы у президента Байдена никогда не диагностировали рак простаты».

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Необходимо начать расследование состояния здоровья бывшего президента США Джо Байдена в период его пребывания на посту главы государства. Об этом заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон (штат Висконсин). «Мы должны это сделать. Имею в виду, [выяснить], кто управлял правительством», — приводит портал Axios слова сенатора. По словам политика, он планирует направить запросы «паре дюжин человек». Поводом для расследования стали недавние сообщения о здоровье Байдена. 18 мая его офис сообщил, что у 82-летнего экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости, пишет 360.ru. Действующий президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что диагноз стал известен только сейчас, намекнув на возможное сокрытие информации. Представитель Байдена опроверг эти предположения, заявив журналистам Axios, что до пятницы у президента Байдена никогда не диагностировали рак простаты».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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