Российским авиакомпаниям урежут помощь из бюджета

В России сократят господдержку авиакомпаний в 2025 году. Они могут получить на 22% меньше средств, чем планировалось. Об этом говорится в поправках к федеральному бюджету. Сокращение финансирования коснется затрат на лизинг и покупку воздушных судов.
«Финансирование производства самолетов и вертолетов из бюджета может быть урезано на 22% и составит 78,8 млрд рублей вместо более чем 100 млрд рублей, запланированных ранее», — передает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект. Уточняется, что госпрограмма «Развитие авиационной промышленности» недополучит 9,6 млрд рублей, если поправки будут приняты.
Ранее Министерство транспорта РФ рассматривало новый вариант финансирования реконструкции региональных аэродромов. Для этого предлагалось повысить сборы с авиакомпаний для модернизации аэропортов.
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