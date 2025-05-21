В МИД России обозначили Киеву основу будущего меморандума

Украинский народ должен избрать новое руководство, чтобы обеспечить легитимность подписания возможного меморандума с Россией. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин. По его словам, нынешний президент Украины не обладает ни внутренней, ни внешней легитимностью для подписания подобных документов.
«Важно то, чья подпись [на документах], потому что сейчас нынешний их „руководитель“ уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», — подчеркнул Мусихин, передает ТАСС. Дипломат добавил, что необходимо быть уверенным в наличии у подписанта мандата народа, иначе возникнут сложности при признании соглашения. По его словам, Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта: «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант».
Мусихин также указал на юридические нюансы внутриукраинского законодательства: формально полномочиями по подписанию может обладать глава парламента, однако остается вопрос, позволят ли ему это сделать внутренние нормы страны. Дипломат отметил, что меморандуму, о котором шла речь в переговорах президентов России и США, необходим «правильный подписант», но в нынешних условиях это затруднительно. Кроме того, он призвал задуматься о легитимности подписантов любых будущих документов по урегулированию ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин сообщил о готовности рассмотреть возможность заключения меморандума с Украиной, включающего, среди прочего, положения о прекращении огня. Такое заявление глава государства сделал после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Диалог между лидерами двух стран, состоявшийся 19 мая, продолжался свыше двух часов, напоминает RT.
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