21 мая 2025

SHOT: над Тулой прогремели взрывы

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Жители Тулы слышали громкие хлопки над городом
Жители Тулы слышали громкие хлопки над городом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Около десяти взрывов прогремели в небе над Тулой в ночь на 22 мая. Об этом сообщило издание SHOT со ссылкой на местных жителей. По их словам, громкие звуки были слышны около двух часов ночи, после чего в домах затряслись окна.

«Громкие звуки в небе над городом раздались в районе 2:00. У жителей задрожали окна в домах», — передает SHOT, ссылаясь на слова очевидцев. По предварительным данным, причиной взрывов могла стать работа системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

Ранее в Орловской области был зафиксирован случай атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал telegram-канал Mash, ссылаясь как на сообщения очевидцев, так и на официальную информацию, предоставленную Министерством обороны Российской Федерации. Всего за четыре часа ПВО уничтожили над РФ 77 беспилотников.

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Около десяти взрывов прогремели в небе над Тулой в ночь на 22 мая. Об этом сообщило издание SHOT со ссылкой на местных жителей. По их словам, громкие звуки были слышны около двух часов ночи, после чего в домах затряслись окна. «Громкие звуки в небе над городом раздались в районе 2:00. У жителей задрожали окна в домах», — передает SHOT, ссылаясь на слова очевидцев. По предварительным данным, причиной взрывов могла стать работа системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Ранее в Орловской области был зафиксирован случай атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал telegram-канал Mash, ссылаясь как на сообщения очевидцев, так и на официальную информацию, предоставленную Министерством обороны Российской Федерации. Всего за четыре часа ПВО уничтожили над РФ 77 беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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