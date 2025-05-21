21 мая 2025

Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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В пригороде Воронежа и районах Воронежской области уничтожили несколько БПЛА
В пригороде Воронежа и районах Воронежской области уничтожили несколько БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В пригороде Воронежа и в отдельных районах Воронежской области системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он также отметил, что в области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Вечером 21 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Как сообщает соответствующее ведомство, поражения воздушных целей были зафиксированы в различных регионах страны: 16 дронов были сбиты в Курской области, 11 — в Московской области, пять — в Рязанской области, четыре — в Орловской области, а еще один беспилотник был ликвидирован над Республикой Крым.

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В пригороде Воронежа и в отдельных районах Воронежской области системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он также отметил, что в области сохраняется опасность атаки БПЛА. Вечером 21 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Как сообщает соответствующее ведомство, поражения воздушных целей были зафиксированы в различных регионах страны: 16 дронов были сбиты в Курской области, 11 — в Московской области, пять — в Рязанской области, четыре — в Орловской области, а еще один беспилотник был ликвидирован над Республикой Крым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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