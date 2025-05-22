Россиян предупредили о резком подорожании стройматериалов

Директор EcoLife: летом подорожают стройматериалы на 10-20 %
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бетон, кирпич и цемент могут подорожать летом на 10–20%
Бетон, кирпич и цемент могут подорожать летом на 10–20% Фото:

Летом 2025 года в России ожидается рост цен на строительные материалы на 10–20% по сравнению с весенними показателями. Об этом сообщил генеральный директор строительно-инженерной компании EcoLife Руслана Хабусова.

«Летом рост цен на строительные материалы — устойчивая ежегодная тенденция, особенно в сегменте загородного строительства. Это объясняется резким увеличением спроса. В целом по рынку летняя надбавка в 10–20% по ключевым позициям выглядит устойчивой», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости. Он также порекомендовал приобретать материалы до наступления пикового периода.

Руководитель по продукту компании Kastamonu Татьяна Абросимова уточнила, что бетон, кирпич и цемент могут подорожать летом на 10–20% из-за роста цен на сырье и транспортировку. Деревянные материалы, востребованные в индивидуальном жилищном строительстве, могут прибавить в цене 15–30%, а изоляционные материалы и электрика — 5–15%.

С 1 мая в России вступают в силу обновленные нормы расчета утилизационного сбора, что, по мнению автоюриста Льва Воропаева, приведет к значительному росту стоимости автомобилей. Эксперт полагает, что повышение цен может составить до 30%. Для физических лиц будет действовать сниженная ставка утилизационного сбора на автомобили, ввезенные с территории Белоруссии, при условии, что транспортное средство находилось в республике не менее одного года. В случае, если с момента таможенного оформления автомобиля в Белоруссии и его ввоза в Россию прошло менее 12 месяцев, к такому автомобилю применяется коммерческая ставка утилизационного сбора, размер которой может достигать 3,5 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Летом 2025 года в России ожидается рост цен на строительные материалы на 10–20% по сравнению с весенними показателями. Об этом сообщил генеральный директор строительно-инженерной компании EcoLife Руслана Хабусова. «Летом рост цен на строительные материалы — устойчивая ежегодная тенденция, особенно в сегменте загородного строительства. Это объясняется резким увеличением спроса. В целом по рынку летняя надбавка в 10–20% по ключевым позициям выглядит устойчивой», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости. Он также порекомендовал приобретать материалы до наступления пикового периода. Руководитель по продукту компании Kastamonu Татьяна Абросимова уточнила, что бетон, кирпич и цемент могут подорожать летом на 10–20% из-за роста цен на сырье и транспортировку. Деревянные материалы, востребованные в индивидуальном жилищном строительстве, могут прибавить в цене 15–30%, а изоляционные материалы и электрика — 5–15%. С 1 мая в России вступают в силу обновленные нормы расчета утилизационного сбора, что, по мнению автоюриста Льва Воропаева, приведет к значительному росту стоимости автомобилей. Эксперт полагает, что повышение цен может составить до 30%. Для физических лиц будет действовать сниженная ставка утилизационного сбора на автомобили, ввезенные с территории Белоруссии, при условии, что транспортное средство находилось в республике не менее одного года. В случае, если с момента таможенного оформления автомобиля в Белоруссии и его ввоза в Россию прошло менее 12 месяцев, к такому автомобилю применяется коммерческая ставка утилизационного сбора, размер которой может достигать 3,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...