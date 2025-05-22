В Госдуме предложили продлить выплату единого пособия на детей до 18 лет

Депутат Нилов: малоимущим семьям нужно продлить выплаты на детей до 18 лет
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В России действует ежемесячное пособие для семей с детьми до 17 лет
В России действует ежемесячное пособие для семей с детьми до 17 лет Фото:

Малоимущие семьи в России могут получить право на ежемесячное пособие по воспитанию детей до их 18-летия. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ предусматривает расширение сферы действия единого пособия, которое сейчас выплачивается только до достижения ребенком 17 лет.

«Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, оказавшейся в распоряжении ТАСС. В документе также отмечается, что в настоящее время выплата прекращается после того, как ребенку исполняется 17 лет.

С 1 января 2023 года в России действует ежемесячное пособие для семей с детьми до 17 лет. А также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.

В РФ обсуждается введение дополнительных мер поддержки для участников специальной военной операции. Как сообщила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина (фракция КПРФ), в конце мая она планирует провести переговоры с заместителем министра обороны Анной Цивилевой, в ходе которых будет рассмотрен ряд соответствующих инициатив.

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Малоимущие семьи в России могут получить право на ежемесячное пособие по воспитанию детей до их 18-летия. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ предусматривает расширение сферы действия единого пособия, которое сейчас выплачивается только до достижения ребенком 17 лет. «Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, оказавшейся в распоряжении ТАСС. В документе также отмечается, что в настоящее время выплата прекращается после того, как ребенку исполняется 17 лет. С 1 января 2023 года в России действует ежемесячное пособие для семей с детьми до 17 лет. А также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. В РФ обсуждается введение дополнительных мер поддержки для участников специальной военной операции. Как сообщила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина (фракция КПРФ), в конце мая она планирует провести переговоры с заместителем министра обороны Анной Цивилевой, в ходе которых будет рассмотрен ряд соответствующих инициатив.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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