В Госдуме предложили продлить выплату единого пособия на детей до 18 лет

Малоимущие семьи в России могут получить право на ежемесячное пособие по воспитанию детей до их 18-летия. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ предусматривает расширение сферы действия единого пособия, которое сейчас выплачивается только до достижения ребенком 17 лет.
«Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, оказавшейся в распоряжении ТАСС. В документе также отмечается, что в настоящее время выплата прекращается после того, как ребенку исполняется 17 лет.
С 1 января 2023 года в России действует ежемесячное пособие для семей с детьми до 17 лет. А также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.
В РФ обсуждается введение дополнительных мер поддержки для участников специальной военной операции. Как сообщила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина (фракция КПРФ), в конце мая она планирует провести переговоры с заместителем министра обороны Анной Цивилевой, в ходе которых будет рассмотрен ряд соответствующих инициатив.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.