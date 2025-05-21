21 мая 2025

Жители Домодедово сообщили об атаке БПЛА

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Жители подмосковного города сообщили об атаке беспилотников
Жители подмосковного города сообщили об атаке беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители подмосковного Домодедово сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и зафиксировали вспышки в небе. Об этом сообщаk telegram-канал Mash 21 мая.

По данным канала, очевидцы рассказали о произошедшем: «В небе были слышны характерные звуки, а также видны вспышки», — приводит слова жителей источник. При этом других подробностей атаки и информации о возможных последствиях на данный момент не приводится.

Ранее аналогичные сообщения поступали из Рязани — местные жители рассказывали о звуках взрывов в небе, которые, по предварительной информации, были связаны с работой системы противовоздушной обороны по уничтожению украинских беспилотников. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин информировал о шести БПЛА, сбитых на подлете к российской столице в последние сутки, напоминает RT.

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Жители подмосковного Домодедово сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и зафиксировали вспышки в небе. Об этом сообщаk telegram-канал Mash 21 мая. По данным канала, очевидцы рассказали о произошедшем: «В небе были слышны характерные звуки, а также видны вспышки», — приводит слова жителей источник. При этом других подробностей атаки и информации о возможных последствиях на данный момент не приводится. Ранее аналогичные сообщения поступали из Рязани — местные жители рассказывали о звуках взрывов в небе, которые, по предварительной информации, были связаны с работой системы противовоздушной обороны по уничтожению украинских беспилотников. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин информировал о шести БПЛА, сбитых на подлете к российской столице в последние сутки, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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