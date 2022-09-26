Депрессивного тюменца отправили на лечение после обвинения в домогательствах

Тюменца отправили на лечение в психиатрическую больницу после обвинения в домогательствах

27 сентября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Мужчине стало плохо в ходе следственных действий по делу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Омутинский районный суд определил гражданина Алексея Л. на принудительное лечение в Областную клиническую психиатрическую больницу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина обвиняется в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. «Ранее назначенная ему мера пресечения в виде заключения под стражу судом отменена. У подозреваемого обнаружено временное психическое расстройство в форме „депрессивного эпизода средней степени тяжести с соматическими симптомами“. Об этом свидетельствуют данные психического состояния в виде повышенной тревожности, напряженности, соматического состояния в связи с психотравмирующей ситуацией (следственные действия по данному уголовному делу)», — сообщают в ведомстве. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему грозит срок от трех до шести лет лишения свободы.

Омутинский районный суд определил гражданина Алексея Л. на принудительное лечение в Областную клиническую психиатрическую больницу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина обвиняется в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. «Ранее назначенная ему мера пресечения в виде заключения под стражу судом отменена. У подозреваемого обнаружено временное психическое расстройство в форме „депрессивного эпизода средней степени тяжести с соматическими симптомами“. Об этом свидетельствуют данные психического состояния в виде повышенной тревожности, напряженности, соматического состояния в связи с психотравмирующей ситуацией (следственные действия по данному уголовному делу)», — сообщают в ведомстве. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему грозит срок от трех до шести лет лишения свободы.