В Ноябрьске жители недовольны ценами на такси

28 сентября 2022 в 08:16 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска считают, что цены на такси завышены Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) возмущены ценами на такси. Пост об этом опубликован в «Ноябрьском чате» в Тelegram. «Возник вопрос: вас тоже напрягает стоимость такси в нашем городе? Бывает такие суммы рисуют, что иногда хочется ругаться. Элементарно с Сокольников до Шереметьево, около 950 рублей, с центра Новосибирска до Толмачево — примерно 550-650 рублей. Зато у нас в Ноябрьске, с КС-1 до центра 700 рублей, это что за бред?» — написал автор поста. «Дальнее СМП 500 просят, офигели», — прокомментировала пользователь Светлана. «Сейчас еще не холодно, можно и пешком пройти, а вот в мороз будет двойной тариф, это север вы что хотите», — написал Андрей. В комментариях также уточнили, что речь идет о разных агрегаторах. «Бензин подорожал, запчасти на машины тоже», — высказался о возможных причинах высоких цен один из пользователей. Ранее URA.RU сообщало, что в Яндекс.Go рассказали из-за чего меняется стоимость поездки. «На цену влияет много факторов. Это и погодные условия, и пробки, и количество водителей рядом. Что касается последнего, повышение цены в отдельных районах позволяет привлечь больше водителей, благодаря чему, вам не нужно будет долго ждать машину. Понимаю, цены могут сильно отличаться. Каждая поездка всегда рассчитывается отдельно», — рассказали в поддержке.

Жители Ноябрьска (ЯНАО) возмущены ценами на такси. Пост об этом опубликован в «Ноябрьском чате» в Тelegram. «Возник вопрос: вас тоже напрягает стоимость такси в нашем городе? Бывает такие суммы рисуют, что иногда хочется ругаться. Элементарно с Сокольников до Шереметьево, около 950 рублей, с центра Новосибирска до Толмачево — примерно 550-650 рублей. Зато у нас в Ноябрьске, с КС-1 до центра 700 рублей, это что за бред?» — написал автор поста. «Дальнее СМП 500 просят, офигели», — прокомментировала пользователь Светлана. «Сейчас еще не холодно, можно и пешком пройти, а вот в мороз будет двойной тариф, это север вы что хотите», — написал Андрей. В комментариях также уточнили, что речь идет о разных агрегаторах. «Бензин подорожал, запчасти на машины тоже», — высказался о возможных причинах высоких цен один из пользователей. Ранее URA.RU сообщало, что в Яндекс.Go рассказали из-за чего меняется стоимость поездки. «На цену влияет много факторов. Это и погодные условия, и пробки, и количество водителей рядом. Что касается последнего, повышение цены в отдельных районах позволяет привлечь больше водителей, благодаря чему, вам не нужно будет долго ждать машину. Понимаю, цены могут сильно отличаться. Каждая поездка всегда рассчитывается отдельно», — рассказали в поддержке.