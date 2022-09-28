Ошибочно мобилизованных тюменцев вернут домой

В Тюменской области по ошибке были мобилизованы 14 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Активисты тюменского ОНФ добились отмены мобилизации для 14 человек, которые были призваны на службу по ошибке. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что мобилизованные сами обратились за помощью.

«Общественники уже приняли 700 обращений от жителей Тюменской области, проконсультировали более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом. Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них — многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью», — сообщает Инфоцентр.

Там добавили, что на базе ОНФ работает центр содействия тем, кто был ошибочно привлечен к мобилизации. Также туда можно обратиться с жалобами на проблемы, связанные с организацией быта мобилизованных.

21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под нее, в первую очередь, попадают военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.