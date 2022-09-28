28 сентября 2022

Ошибочно мобилизованных тюменцев вернут домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, проводы в армию, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
В Тюменской области по ошибке были мобилизованы 14 человек Фото:
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Мобилизация в России

Активисты тюменского ОНФ добились отмены мобилизации для 14 человек, которые были призваны на службу по ошибке. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что мобилизованные сами обратились за помощью.

«Общественники уже приняли 700 обращений от жителей Тюменской области, проконсультировали более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом. Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них — многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью», — сообщает Инфоцентр.

Там добавили, что на базе ОНФ работает центр содействия тем, кто был ошибочно привлечен к мобилизации. Также туда можно обратиться с жалобами на проблемы, связанные с организацией быта мобилизованных.

21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под нее, в первую очередь, попадают военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.

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Активисты тюменского ОНФ добились отмены мобилизации для 14 человек, которые были призваны на службу по ошибке. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что мобилизованные сами обратились за помощью. «Общественники уже приняли 700 обращений от жителей Тюменской области, проконсультировали более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом. Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них — многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью», — сообщает Инфоцентр. Там добавили, что на базе ОНФ работает центр содействия тем, кто был ошибочно привлечен к мобилизации. Также туда можно обратиться с жалобами на проблемы, связанные с организацией быта мобилизованных. 21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под нее, в первую очередь, попадают военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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