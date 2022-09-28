Что делать тюменцам, если пришла повестка, но под мобилизацию они не подпадают

Уполномоченный по правам человека дал тюменцам инструкцию по обжалованию мобилизации

Ошибочно направленные повестки можно оспорить, предоставив документы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменцы, получившие повестки, но считающие, что под мобилизацию они не подпадают, могут защитить свои права несколькими способами. О том, что делать в такой ситуации, URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.

«Если вас приглашают в военкомат, но вы считаете, что не подпадаете под мобилизацию, нужно взять с собой максимум подтверждающих документов. Если после их предоставления все равно возникают вопросы, нужно письменно обращаться к военному комиссару, в военную прокуратуру», — рассказал URA.RU Сергей Миневцев.

Он отметил, что при визите в военкомат при себе необходимо иметь:

справки о состоянии здоровья: человек должен подтвердить свою инвалидность, наличие хронических заболеваний;

справки о составе семьи: сколько у вас детей, какого они возраста. Есть ли в семье люди с инвалидностью, ухаживаете ли вы за ними и так далее.

По словам уполномоченного, если вовремя предоставить документы не получилось, то выход есть. «При прибытии на сборный пункт организуется прием специалистов. В том числе там есть врач. Если человек по каким-то причинам не успел до этого собрать документы по своей ситуации, он должен обязательно обозначить свои проблемы, рассказать максимум сведений», — отметил Миневцев.

В аппарат уполномоченного уже обращались несколько жителей области, несогласные с призывом. По их ситуациям написаны заявления, идет проверка информации. При этом основная часть обращений, по данным Сергея Миневцева, идет напрямую в военкоматы и военную прокуратуру.

«Время на разбирательства есть. Призванных не сразу отправляют в воинские части, они проходят сборы, подготовку. Думаю, минимум месяц есть, чтобы решить проблемы», — считает уполномоченный.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Ранее URA.RU писало, при наличии каких заболеваний граждан призывать не будут. А в отделениях ОНФ по всей стране открыты горячие линии для ошибочно призванных, в Тюменской области обращаться можно по номеру 8(3452) 79-28-98.