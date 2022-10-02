В Тюменской области ветерану Великой Отечественной войны подарили щенка. Видео

03 октября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

В День пожилого человека ветеран получил щенка, о котором мечтал Фото: Алексей Гущин © URA.RU Ветеран Великой Отечественной войны Ефим Одинцев из Вагайского района (Тюменская область) в День пожилого человека получил долгожданный подарок — щенка. Об этом рассказали в социальной сети «ВКонтакте». «В Вагайском районе в День пожилого человека исполнили мечту ветерана Великой Отечественной войны Одинцева Ефима Григорьевича из поселка Курья. Ему подарили маленького верного друга», — написала в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» жительница села Вагай Елена Абдуллина. По ее словам, подарок ветерану сделала глава Супринского сельского поселения Наталья Хуртова. Щенок стал для Ефима Григорьевича сюрпризом. Как это было, можно увидеть в видео. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году глава Вагайского района не поздравил Ефима Одинцева с Днем Победы. Об этом рассказал внук ветерана.

Ветеран Великой Отечественной войны Ефим Одинцев из Вагайского района (Тюменская область) в День пожилого человека получил долгожданный подарок — щенка. Об этом рассказали в социальной сети «ВКонтакте». «В Вагайском районе в День пожилого человека исполнили мечту ветерана Великой Отечественной войны Одинцева Ефима Григорьевича из поселка Курья. Ему подарили маленького верного друга», — написала в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» жительница села Вагай Елена Абдуллина. По ее словам, подарок ветерану сделала глава Супринского сельского поселения Наталья Хуртова. Щенок стал для Ефима Григорьевича сюрпризом. Как это было, можно увидеть в видео. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году глава Вагайского района не поздравил Ефима Одинцева с Днем Победы. Об этом рассказал внук ветерана.