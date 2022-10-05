В ЯНАО полицейские оперативно задержали похитителя сотовых телефонов

06 октября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Похитителя сотовых телефонов задержала полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники полиции на транспорте Нового Уренгоя (ЯНАО) задержали мужчину укравшего мобильные телефоны у двух граждан. Подозреваемый намеревался продать сотовые с целью получения денежных средств. «Сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был установлен и задержан, недалеко от железнодорожного вокзала, житель Оренбурга 1984 года рождения. Сумма ущерба для потерпевших составила 3500 рублей и 25000 рублей», — сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по УРФО. В отношении задержанного заведены уголовные дела за хищение чужого имущества. Мобильные телефоны возвращены владельцам. Ранее URA.RU сообщало о водителе из ЯНАО, который обокрал пассажира, уснувшего в его машине.

Сотрудники полиции на транспорте Нового Уренгоя (ЯНАО) задержали мужчину укравшего мобильные телефоны у двух граждан. Подозреваемый намеревался продать сотовые с целью получения денежных средств. «Сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был установлен и задержан, недалеко от железнодорожного вокзала, житель Оренбурга 1984 года рождения. Сумма ущерба для потерпевших составила 3500 рублей и 25000 рублей», — сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по УРФО. В отношении задержанного заведены уголовные дела за хищение чужого имущества. Мобильные телефоны возвращены владельцам. Ранее URA.RU сообщало о водителе из ЯНАО, который обокрал пассажира, уснувшего в его машине.