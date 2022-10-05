05 октября 2022

В ЯНАО полицейские оперативно задержали похитителя сотовых телефонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Похитителя сотовых телефонов задержала полиция Фото:

Сотрудники полиции на транспорте Нового Уренгоя (ЯНАО) задержали мужчину укравшего мобильные телефоны у двух граждан. Подозреваемый намеревался продать сотовые с целью получения денежных средств.

«Сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был установлен и задержан, недалеко от железнодорожного вокзала, житель Оренбурга 1984 года рождения. Сумма ущерба для потерпевших составила 3500 рублей и 25000 рублей», — сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по УРФО.

В отношении задержанного заведены уголовные дела за хищение чужого имущества. Мобильные телефоны возвращены владельцам.

Ранее URA.RU сообщало о водителе из ЯНАО, который обокрал пассажира, уснувшего в его машине.

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Сотрудники полиции на транспорте Нового Уренгоя (ЯНАО) задержали мужчину укравшего мобильные телефоны у двух граждан. Подозреваемый намеревался продать сотовые с целью получения денежных средств. «Сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был установлен и задержан, недалеко от железнодорожного вокзала, житель Оренбурга 1984 года рождения. Сумма ущерба для потерпевших составила 3500 рублей и 25000 рублей», — сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по УРФО. В отношении задержанного заведены уголовные дела за хищение чужого имущества. Мобильные телефоны возвращены владельцам. Ранее URA.RU сообщало о водителе из ЯНАО, который обокрал пассажира, уснувшего в его машине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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