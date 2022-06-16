Таксист из ЯНАО украл деньги у пассажира из ХМАО, пока тот спал

16 июня 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Злоумышленник вытащил у спящего попутчика карту, которой оплатил себе бензин и продукты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО полиция задержала водителя из ЯНАО, который обокрал пассажира, уснувшего в его машине. Мужчина подвозил попутчика из Ноябрьска в аэропорт Сургута. Подозреваемый перевел себе деньги со счета пассажира, а потом его картой заплатил за продукты и бензин на заправке, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. «Используя отпечаток пальца спящего мужчины, с банковской карты потерпевшего, привязанной к телефону, подозреваемый перевел тремя транзакциями денежные средства в общей сумме 51948 рублей на три различных счета, принадлежащих ему и его знакомым. Но и на этом его преступные деяния не закончились, остановившись на заправке, он оплатил банковской картой спящего попутчика бензин и продукты питания», — сообщили в ведомстве. На очередной остановке злоумышленник также украл у него бритву, видеорегистратор, зарядное устройство и приспособление для курения. В аэропорту он разбудил пассажира и уехал. Пострадавший обратился к сотрудникам транспортной полиции. Они нашли злоумышленника и часть награбленного. Водитель успел потратить остальное в торговом центре. Ущерб составил более 170 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что полиция Нижневартовска задержала вора, который ограбил продуктовый магазин ради того, чтобы продолжить вечеринку с распитием алкогольных коктейлей. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО полиция задержала водителя из ЯНАО, который обокрал пассажира, уснувшего в его машине. Мужчина подвозил попутчика из Ноябрьска в аэропорт Сургута. Подозреваемый перевел себе деньги со счета пассажира, а потом его картой заплатил за продукты и бензин на заправке, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. «Используя отпечаток пальца спящего мужчины, с банковской карты потерпевшего, привязанной к телефону, подозреваемый перевел тремя транзакциями денежные средства в общей сумме 51948 рублей на три различных счета, принадлежащих ему и его знакомым. Но и на этом его преступные деяния не закончились, остановившись на заправке, он оплатил банковской картой спящего попутчика бензин и продукты питания», — сообщили в ведомстве. На очередной остановке злоумышленник также украл у него бритву, видеорегистратор, зарядное устройство и приспособление для курения. В аэропорту он разбудил пассажира и уехал. Пострадавший обратился к сотрудникам транспортной полиции. Они нашли злоумышленника и часть награбленного. Водитель успел потратить остальное в торговом центре. Ущерб составил более 170 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что полиция Нижневартовска задержала вора, который ограбил продуктовый магазин ради того, чтобы продолжить вечеринку с распитием алкогольных коктейлей.