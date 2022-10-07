Власти Алтая объяснили, почему никого не призвали по мобилизации

07 октября 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Подразделение мобилизованных ожидает соответствующих указаний об отправке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отправка мобилизованных в Республике Алтай произойдет после соответствующих указаний. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. «Подлежащим призыву гражданам вручили мобилизационные предписания, из них скомплектовали подразделение, но отправка состоится „с поступлением соответствующих указаний“», — заявил Максимов. Он отметил, что в регионе с момента объявления частичной мобилизации в военкоматы добровольно в качестве добровольцев пришло более 50 человек. Еще примерно 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы. Ранее сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев завил, что в регионе в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека, передает RT. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин издал 21 сентября.

Отправка мобилизованных в Республике Алтай произойдет после соответствующих указаний. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. «Подлежащим призыву гражданам вручили мобилизационные предписания, из них скомплектовали подразделение, но отправка состоится „с поступлением соответствующих указаний“», — заявил Максимов. Он отметил, что в регионе с момента объявления частичной мобилизации в военкоматы добровольно в качестве добровольцев пришло более 50 человек. Еще примерно 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы. Ранее сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев завил, что в регионе в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека, передает RT. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин издал 21 сентября.