Власти ЯНАО рассказали о состоянии избитой третьеклассницы

Правительство ЯНАО: здоровью избитой третьеклассницы из Ноябрьска ничего не угрожает

Инцидент с избиением школьницы взят на контроль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Третьеклассница из Ноябрьская, которая попала в больницу после того, как ее избили одноклассники, сейчас находится в школе и не испытывает проблем со здоровьем. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Ситуацию сразу взяли на контроль, с родителями и детьми работают специалисты. Девочка в школе, со здоровьем все в порядке», — пояснили в пресс-службе правительства.

Как сообщают СМИ, девочку девяти лет избивали двое сверстников. В полиции региона начали проверку по этому инциденту, пишет «Ямал 1» со ссылкой на полицию. В УМВД России по ЯНАО дозвониться не удалось, номер находился вне зоны действия сети.

Ранее сообщалось об еще одном избиении школьника из Ноябрьска. Тогда подросток оскорблял сверстников в интернете и за этого его избили, заставив извинятся на камеру.

Обновлено в 15:51: «У нас проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Инциндент зарегистрирован. Работают сотрудники по делам несовершеннолетних по данному факту», — сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.