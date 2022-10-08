Жителей Тюменской области напугал аттракцион «Колесо обозрения» в городе Ишиме, пассажирские кабинки которого перевернулись и сцепились между собой. Своими эмоциями они поделились в соцсетях.
«Вчера в парке колесо обозрения кабинки зацепило», — пишет автор публикации в паблике «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». Он также добавил к посту видео, на котором больше минуты две кабинки на аттракционе висят в сцепленном положении, после чего отскакивают и с шумом ударяются друг об друга.
В комментариях пользователи испугались этого инцидента и пожаловались на сам аттракцион, который, по их словам, следует отремонтировать или заменить на новый. «Единственный аттракцион, на котором можно было вместе с детьми прокатиться, на который теперь большая часть города даже после ремонта побоится сесть», — написала Кристина Коротаева. «В этот раз кабинки зацепились. В следующий раз вообще упадет», — считает Наташа Луценко. «Не хотела бы я там оказаться. Колесо и правда в ужасном состоянии, ни окон ни дверей», — отметила Наталья Алеева.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тюменской области отсудила у батутного центра 350 тысяч рублей за инцидент с ее дочерью. Девочка неудачно прыгнула на батуте и повредила ногу. При этом ребенок был допущен на аттракцион без инструктажа и разминки.
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