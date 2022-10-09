Учебное заведение достроят и введут в эксплуатацию к сентябрю 2023 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти показали, как будет выглядеть школа в тюменском микрорайоне Плеханово, на строительство которой потратят 1,9 млрд рублей. Видео проекта в своем telegram-канале опубликовало Главное управление строительства региона.

«Школа в микрорайоне Плеханово Тюмени откроется в сентябре 2023 года. Какой она будет, можно увидеть уже сейчас. Здание рассчитано на 1500 учебных мест», — рассказали в ГУС ТО.

Здание площадью более 27 000 квадратных метров будет состоять из шести блоков (в три и четыре этажа). В школе предусмотрены два спортивных зала, библиотека, медблок, столовая и актовый зал.

Согласно данным с сайта госзакупок, проектирование и строительство учебного заведения обойдется в 1,9 млрд рублей (включая НДС). Подрядчиком выступает ООО «СИПЭК». Она стала единственной, кто подал заявку на тендер, объявленный властями в 2021 году.

Ранее жители Плеханово массово жаловались на отсутствие достаточного количества школ в районе, из-за чего детям приходится учиться в переполненных учебных заведениях. О проблеме люди писали и на прямую линию губернатора Александра Моора.