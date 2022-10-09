Курганский артиллерист, находящийся на линии фронта, поделился эмоциями после ударов по Киеву

Боец из Кургана прокомментировал удары по Киеву (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский доброволец-артиллерист с позывным «Neon», который с 2014 года участвует в боевых действиях на Донбассе, рассказал о настроении на передовой после массовых ударов по инфраструктуре Киева. По словам бойца, сейчас «украинским военным станет жарко». Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«После утренних обстрелов по Киеву настроение, конечно, стало приподнятое у всех ребят на передовой. Эти новости всех порадовали. У нас боевой настрой. Надеюсь, что сейчас им [украинской армии] жарко станет!», — сказал боец.

По словам курганского добровольца, российская артиллерия продолжает наступательные бои в донецком направлении. «Здесь ничего сильно не изменилось пока что. Мы их [ВСУ] бьем, они чутка отвечают и бьют по Донецку. Насчет наступления, оно идет у нас почти всегда. Мы могли бы наступать еще активнее, но наши командиры берегут людей. Это тоже важно», — добавил боец.

Массированные удары по инфраструктурным объектам Украины армия России начала наносить утром 10 октября. Президент страны Владимир Путин пообещал продолжить такие атаки в случае, если Киев продолжит бить по российским объектам инфраструктуры. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета безопасности РФ.

Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец, который участвует в СВО, посоветовал мобилизованным меньше есть перед боем, изучать медицину, а также запасаться жгутами. Еще курганец сообщал о проблемах ВСУ в зоне спецоперации на Донбассе. По словам артиллериста, у армии Украины в этом направлении трудности с боекомплектами и беспилотниками. Также сообщалось о том, что курганский штурмовик рассказал о боях, которые были сложнее, чем в Красном Лимане.

О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины. 21 сентября был подписан указ о частичной мобилизации. По данным Минобороны, в планах призвать на военную службу 300 тысяч граждан.