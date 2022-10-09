В Тюмени пьяный пассажир угнал такси

Нетрезвый пассажир угнал автомобиль такси, когда водитель покинул машину чтобы высадить грубого клиента. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«Нетрезвый пассажир грубо разговаривал с водителем. Остановившись, потерпевший отменил заказ, вышел из салона и попросил мужчину покинуть автомобиль. Завязалась словесная ссора. Воспользовавшись тем, что водитель оставил ключ в замке зажигания, злоумышленник пересел на его место, завел такси и уехал», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Угон произошел в районе жилищного комплекса «Суходолье». Водитель такси сразу же обратился в полицию, и вскоре преступника задержали. За это время пьяный мужчина успел попасть в ДТП. Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
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