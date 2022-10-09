09 октября 2022
08 октября 2022

В Тюмени пьяный пассажир угнал такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, яндекс такси
Нетрезвый мужчина сел за руль и надавал на газ, когда таксист вышел из авто (архивное фото) Фото:

Нетрезвый пассажир угнал автомобиль такси, когда водитель покинул машину чтобы высадить грубого клиента. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Нетрезвый пассажир грубо разговаривал с водителем. Остановившись, потерпевший отменил заказ, вышел из салона и попросил мужчину покинуть автомобиль. Завязалась словесная ссора. Воспользовавшись тем, что водитель оставил ключ в замке зажигания, злоумышленник пересел на его место, завел такси и уехал», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Угон произошел в районе жилищного комплекса «Суходолье». Водитель такси сразу же обратился в полицию, и вскоре преступника задержали. За это время пьяный мужчина успел попасть в ДТП. Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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Нетрезвый пассажир угнал автомобиль такси, когда водитель покинул машину чтобы высадить грубого клиента. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Нетрезвый пассажир грубо разговаривал с водителем. Остановившись, потерпевший отменил заказ, вышел из салона и попросил мужчину покинуть автомобиль. Завязалась словесная ссора. Воспользовавшись тем, что водитель оставил ключ в замке зажигания, злоумышленник пересел на его место, завел такси и уехал», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Угон произошел в районе жилищного комплекса «Суходолье». Водитель такси сразу же обратился в полицию, и вскоре преступника задержали. За это время пьяный мужчина успел попасть в ДТП. Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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