В Тюмени пьяный пассажир угнал такси

10 октября 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Нетрезвый мужчина сел за руль и надавал на газ, когда таксист вышел из авто (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Нетрезвый пассажир угнал автомобиль такси, когда водитель покинул машину чтобы высадить грубого клиента. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Нетрезвый пассажир грубо разговаривал с водителем. Остановившись, потерпевший отменил заказ, вышел из салона и попросил мужчину покинуть автомобиль. Завязалась словесная ссора. Воспользовавшись тем, что водитель оставил ключ в замке зажигания, злоумышленник пересел на его место, завел такси и уехал», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Угон произошел в районе жилищного комплекса «Суходолье». Водитель такси сразу же обратился в полицию, и вскоре преступника задержали. За это время пьяный мужчина успел попасть в ДТП. Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Нетрезвый пассажир угнал автомобиль такси, когда водитель покинул машину чтобы высадить грубого клиента. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Нетрезвый пассажир грубо разговаривал с водителем. Остановившись, потерпевший отменил заказ, вышел из салона и попросил мужчину покинуть автомобиль. Завязалась словесная ссора. Воспользовавшись тем, что водитель оставил ключ в замке зажигания, злоумышленник пересел на его место, завел такси и уехал», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Угон произошел в районе жилищного комплекса «Суходолье». Водитель такси сразу же обратился в полицию, и вскоре преступника задержали. За это время пьяный мужчина успел попасть в ДТП. Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.