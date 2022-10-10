Контрактник из ЯНАО погиб в ходе спецоперации

В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Ноябрьска Фото: Илья Московец © URA.RU

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Контрактник Руслан Ганиев из ЯНАО погиб в ходе спецоперации на Украине. О гибели военнослужащего сообщил глава Краснокамского района Башкортостана Рустам Мусин.

«Он погиб в бою, защищая мирных жителей Донбасса и до конца оставаясь верным долгу и военной присяге», — написал глава Краснокамского района Башкортостана Рустам Мусин в своем telegram-канале. В правительстве региона URA.RU подтвердили достоверность информации о гибели солдата.

Руслан Гониев — выпускник Сарапульского механического техникума. Проходил срочную службу в Абхазии. Участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. В Ноябрьске работал на пожарном поезде и в пожарной части аэропорта. Церемония прощания пройдет сегодня, 11 октября, в деревне Барьязибаш, где он родился и вырос.

Армия РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель — защита населения Донбасса.