Тюменский суд решает судьбу ОПГ из экс-силовиков

В Тюмени вынесут приговор экс-полицейским обвиняемым в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили источник в правоохранительных органах. Бывшие силовики были задержаны в 2019 году после того как незаконно изъяли крупные партии алкоголя в нескольких магазинах Тюмени.
«11 октября были заключительные слушания, после чего судья ушла в совещательную комнату. Калининский районный суд вынесет приговор 13 октября. Есть информация, что приговоры будут серьезными — несмотря на то, что дело долго тянулось, силовики сработали четко — собрана огромная доказательная база», — рассказал инсайдер. По его словам, приговор вынесут пяти экс-полицейским: Константину Мишину, Сергею Пегову, Алексею Кирееву, Григорию Гоцаку и Евгению Кобыльникову.
Ранее URA.RU писало, что силовики были отстранены от службы в управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции из-за подозрения в превышении полномочий. По информации источника агентства, экс-силовики присвоили несколько тысяч бутылок спиртного и других продуктов в торговых точках, которые посещали с проверками.
Агентство направило запрос в объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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