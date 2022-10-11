Тюменский суд решает судьбу ОПГ из экс-силовиков

В Тюмени вынесут приговор экс-полицейским, обвиненным в мошенничестве

12 октября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Приговор экс-силовикам вынесут в Калининском суде Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени вынесут приговор экс-полицейским обвиняемым в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили источник в правоохранительных органах. Бывшие силовики были задержаны в 2019 году после того как незаконно изъяли крупные партии алкоголя в нескольких магазинах Тюмени. «11 октября были заключительные слушания, после чего судья ушла в совещательную комнату. Калининский районный суд вынесет приговор 13 октября. Есть информация, что приговоры будут серьезными — несмотря на то, что дело долго тянулось, силовики сработали четко — собрана огромная доказательная база», — рассказал инсайдер. По его словам, приговор вынесут пяти экс-полицейским: Константину Мишину, Сергею Пегову, Алексею Кирееву, Григорию Гоцаку и Евгению Кобыльникову. Ранее URA.RU писало, что силовики были отстранены от службы в управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции из-за подозрения в превышении полномочий. По информации источника агентства, экс-силовики присвоили несколько тысяч бутылок спиртного и других продуктов в торговых точках, которые посещали с проверками. Агентство направило запрос в объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Тюмени вынесут приговор экс-полицейским обвиняемым в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили источник в правоохранительных органах. Бывшие силовики были задержаны в 2019 году после того как незаконно изъяли крупные партии алкоголя в нескольких магазинах Тюмени. «11 октября были заключительные слушания, после чего судья ушла в совещательную комнату. Калининский районный суд вынесет приговор 13 октября. Есть информация, что приговоры будут серьезными — несмотря на то, что дело долго тянулось, силовики сработали четко — собрана огромная доказательная база», — рассказал инсайдер. По его словам, приговор вынесут пяти экс-полицейским: Константину Мишину, Сергею Пегову, Алексею Кирееву, Григорию Гоцаку и Евгению Кобыльникову. Ранее URA.RU писало, что силовики были отстранены от службы в управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции из-за подозрения в превышении полномочий. По информации источника агентства, экс-силовики присвоили несколько тысяч бутылок спиртного и других продуктов в торговых точках, которые посещали с проверками. Агентство направило запрос в объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области. Ответ на него ожидается.