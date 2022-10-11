11 октября 2022

В Тюмени грузовик сбил пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пробка, пешеходы, сургут ночью
Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото:

В Тюмени грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«По предварительной информации, мужчина, переходивший дорогу вне пешеходного перехода, был сбит грузовиком. На место прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшему», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

ДТП произошло на повороте к ТЭЦ-2 в Тюмени. Момент после наезда автомобиля на мужчину очевидцы выложили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На нем пострадавший лежит в нескольких метрах от перехода.

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В Тюмени грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «По предварительной информации, мужчина, переходивший дорогу вне пешеходного перехода, был сбит грузовиком. На место прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшему», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. ДТП произошло на повороте к ТЭЦ-2 в Тюмени. Момент после наезда автомобиля на мужчину очевидцы выложили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На нем пострадавший лежит в нескольких метрах от перехода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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