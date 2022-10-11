Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Тюмени грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«По предварительной информации, мужчина, переходивший дорогу вне пешеходного перехода, был сбит грузовиком. На место прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшему», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
ДТП произошло на повороте к ТЭЦ-2 в Тюмени. Момент после наезда автомобиля на мужчину очевидцы выложили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На нем пострадавший лежит в нескольких метрах от перехода.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii