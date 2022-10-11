В Тюмени грузовик сбил пешехода. Видео

12 октября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «По предварительной информации, мужчина, переходивший дорогу вне пешеходного перехода, был сбит грузовиком. На место прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшему», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. ДТП произошло на повороте к ТЭЦ-2 в Тюмени. Момент после наезда автомобиля на мужчину очевидцы выложили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На нем пострадавший лежит в нескольких метрах от перехода.

В Тюмени грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «По предварительной информации, мужчина, переходивший дорогу вне пешеходного перехода, был сбит грузовиком. На место прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшему», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. ДТП произошло на повороте к ТЭЦ-2 в Тюмени. Момент после наезда автомобиля на мужчину очевидцы выложили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На нем пострадавший лежит в нескольких метрах от перехода.