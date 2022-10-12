Певица Anna Asti выступила в Тюмени и анонсировала еще один концерт в городе. Видео

13 октября 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Певица не назвала точную дату выступления, но обещала вернуться через полгода Фото: Денис Моргунов © URA.RU Украинская певица Anna Asti (По паспорту Анна Дзюба) провела концерт в Тюмени. Это ее седьмое выступление в туре 2022 года, на котором она также представила жителям города дебютный сольный альбом «Феникс». Девушка поблагодарила тюменцев за поддержку и рассказала, что проведет еще один концерт через полгода. «Певица пообещала, что уже „через полгодика“ она снова вернется в Тюмень, чтобы представить новые хиты и уже полюбившиеся композиции», — сообщила Anna Asti на концерте, чьи слова передает издание «Комсомольская правда — Тюмень». При этом девушка не назвала точную дату, а в афише ее выступлений повторного посещения областной столицы не планируется. Anna Asti также поблагодарила тюменских фанатов за поддержку после распада группы «Artik & Asti». «Я была разбита, опечалена, не знала, что делать. Но только благодаря вашей поддержке и тому, что я всегда мечтала стоять на сцене, я стала еще успешнее, чем была в группе», — рассказала певица.

Украинская певица Anna Asti (По паспорту Анна Дзюба) провела концерт в Тюмени. Это ее седьмое выступление в туре 2022 года, на котором она также представила жителям города дебютный сольный альбом «Феникс». Девушка поблагодарила тюменцев за поддержку и рассказала, что проведет еще один концерт через полгода. «Певица пообещала, что уже „через полгодика“ она снова вернется в Тюмень, чтобы представить новые хиты и уже полюбившиеся композиции», — сообщила Anna Asti на концерте, чьи слова передает издание «Комсомольская правда — Тюмень». При этом девушка не назвала точную дату, а в афише ее выступлений повторного посещения областной столицы не планируется. Anna Asti также поблагодарила тюменских фанатов за поддержку после распада группы «Artik & Asti». «Я была разбита, опечалена, не знала, что делать. Но только благодаря вашей поддержке и тому, что я всегда мечтала стоять на сцене, я стала еще успешнее, чем была в группе», — рассказала певица.