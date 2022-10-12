12 октября 2022
11 октября 2022

Певица Anna Asti выступила в Тюмени и анонсировала еще один концерт в городе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Лены Катиной. Тюмень, развлечение, вечеринка, ночная жизнь, отдых, ночной клуб, ночной бар, пати
Певица не назвала точную дату выступления, но обещала вернуться через полгода Фото:

Украинская певица Anna Asti (По паспорту Анна Дзюба) провела концерт в Тюмени. Это ее седьмое выступление в туре 2022 года, на котором она также представила жителям города дебютный сольный альбом «Феникс». Девушка поблагодарила тюменцев за поддержку и рассказала, что проведет еще один концерт через полгода.

«Певица пообещала, что уже „через полгодика“ она снова вернется в Тюмень, чтобы представить новые хиты и уже полюбившиеся композиции», — сообщила Anna Asti на концерте, чьи слова передает издание «Комсомольская правда — Тюмень». При этом девушка не назвала точную дату, а в афише ее выступлений повторного посещения областной столицы не планируется.

Anna Asti также поблагодарила тюменских фанатов за поддержку после распада группы «Artik & Asti». «Я была разбита, опечалена, не знала, что делать. Но только благодаря вашей поддержке и тому, что я всегда мечтала стоять на сцене, я стала еще успешнее, чем была в группе», — рассказала певица.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Украинская певица Anna Asti (По паспорту Анна Дзюба) провела концерт в Тюмени. Это ее седьмое выступление в туре 2022 года, на котором она также представила жителям города дебютный сольный альбом «Феникс». Девушка поблагодарила тюменцев за поддержку и рассказала, что проведет еще один концерт через полгода. «Певица пообещала, что уже „через полгодика“ она снова вернется в Тюмень, чтобы представить новые хиты и уже полюбившиеся композиции», — сообщила Anna Asti на концерте, чьи слова передает издание «Комсомольская правда — Тюмень». При этом девушка не назвала точную дату, а в афише ее выступлений повторного посещения областной столицы не планируется. Anna Asti также поблагодарила тюменских фанатов за поддержку после распада группы «Artik & Asti». «Я была разбита, опечалена, не знала, что делать. Но только благодаря вашей поддержке и тому, что я всегда мечтала стоять на сцене, я стала еще успешнее, чем была в группе», — рассказала певица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...