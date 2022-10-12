Пожилая тюменка отдает часть пенсии на помощь мобилизованным

13 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменцы хотят поддержать мобилизованных земляков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пожилая жительница Тюмени решила тратить часть пенсии на помощь мобилизованным землякам. Об этом женщина рассказала в беседе с URA.RU. Она добавила, что раньше таким же образом помогала жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые пострадали от агрессии Украины. «Раньше я тратила часть пенсии на помощь жителям ДНР и ЛНР. Не всегда деньгами: иногда покупала продукты, какие-то вещи и передавала их ребятам, которые занимаются организационными вопросами по доставке гуманитарки. Сейчас решила, что буду помогать нашим мобилизованным ребятам. Также буду покупать какие-то продукты, вещи. Считаю это своим долгом», — пояснила тюменка в разговоре с URA.RU. Она добавила, что аналогичную помощь мобилизованным планируют оказывать подруги пенсионерки. Пожилые тюменки создали для этого отдельный чат в одном из популярных мессенджеров. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Минобороны, под нее попадут 300 тыс. военнослужащих запаса. В Тюмени мобилизованные проходят боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ. Там для военных организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка.

Пожилая жительница Тюмени решила тратить часть пенсии на помощь мобилизованным землякам. Об этом женщина рассказала в беседе с URA.RU. Она добавила, что раньше таким же образом помогала жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые пострадали от агрессии Украины. «Раньше я тратила часть пенсии на помощь жителям ДНР и ЛНР. Не всегда деньгами: иногда покупала продукты, какие-то вещи и передавала их ребятам, которые занимаются организационными вопросами по доставке гуманитарки. Сейчас решила, что буду помогать нашим мобилизованным ребятам. Также буду покупать какие-то продукты, вещи. Считаю это своим долгом», — пояснила тюменка в разговоре с URA.RU. Она добавила, что аналогичную помощь мобилизованным планируют оказывать подруги пенсионерки. Пожилые тюменки создали для этого отдельный чат в одном из популярных мессенджеров. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Минобороны, под нее попадут 300 тыс. военнослужащих запаса. В Тюмени мобилизованные проходят боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ. Там для военных организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка.