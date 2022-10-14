Тюменский филиал «Уралмаша» ищет токаря, которого спасут от мобилизации

В Тюмени «Завод БКУ» (филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг») ищет токаря, которому предоставят бронь от мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы.
«Вакансия: токарь. Обязанности: обработка и изготовление деталей. Зарплата от 50 тысяч рублей на руки. На предприятии есть бронь от мобилизации работников», — говорится в объявлении, опубликованном на hh.ru.
Единственным требованием к кандидату является опыт работы в аналогичной должности от одного года. Работодатель также обещает предоставить спецодежду и место в общежитии для иногородних сотрудников.
Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Часть россиян может рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий. Ранее URA.RU писало, что тюменским сварщикам предоставят бронь от мобилизации за вахту.
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