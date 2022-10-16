Почти десять лет потребуется жителям Курганской области, чтобы накопить на новый автомобиль

Сколько лет россиянам надо копить на автомобиль, выяснили эксперты агентства РИА «Рейтинг»
Аналитики авторынка подготовили рейтинг регионов РФ по способности населения накопить на транспортное средство стоимостью 2 млн рублей, где Курганская область заняла 73-ю строчку. Эти данные опубликованы в СМИ.
«В Курганской области срок накопления на новый автомобиль — 9,8 лет. Срок накопления на подержанный автомобиль составляет 5,9 лет», — указано в сообщении на сайте РИА «Новости». При этом регион занимает 73-ю строчку рейтинга.
URA.RU писало ранее, что в мае—июне зауральцы стали брать в два раза больше кредитов на покупку машин. Такая тенденция выявилась на фоне резкого подорожания автомобилей.
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