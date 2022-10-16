16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

Почти десять лет потребуется жителям Курганской области, чтобы накопить на новый автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, автосалон, мерседес бенц, mercedes-benz, с-класс
Сколько лет россиянам надо копить на автомобиль, выяснили эксперты агентства РИА «Рейтинг» Фото:

Аналитики авторынка подготовили рейтинг регионов РФ по способности населения накопить на транспортное средство стоимостью 2 млн рублей, где Курганская область заняла 73-ю строчку. Эти данные опубликованы в СМИ.

«В Курганской области срок накопления на новый автомобиль — 9,8 лет. Срок накопления на подержанный автомобиль составляет 5,9 лет», — указано в сообщении на сайте РИА «Новости». При этом регион занимает 73-ю строчку рейтинга.

URA.RU писало ранее, что в мае—июне зауральцы стали брать в два раза больше кредитов на покупку машин. Такая тенденция выявилась на фоне резкого подорожания автомобилей.

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Аналитики авторынка подготовили рейтинг регионов РФ по способности населения накопить на транспортное средство стоимостью 2 млн рублей, где Курганская область заняла 73-ю строчку. Эти данные опубликованы в СМИ. «В Курганской области срок накопления на новый автомобиль — 9,8 лет. Срок накопления на подержанный автомобиль составляет 5,9 лет», — указано в сообщении на сайте РИА «Новости». При этом регион занимает 73-ю строчку рейтинга. URA.RU писало ранее, что в мае—июне зауральцы стали брать в два раза больше кредитов на покупку машин. Такая тенденция выявилась на фоне резкого подорожания автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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