Тюменцы сдадут властям педагогов, требующих денег с родителей

Для жителей Тюмени проведут горячую линию, на которую горожане смогут позвонить и рассказать о фактах незаконных поборов в школах, гимназиях и лицеях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.
«20 октября родители (законные представители) школьников могут получить разъяснения по вопросам законности сбора денежных средств в муниципальных общеобразовательных организациях. Также горожане смогут заявить о фактах незаконных сборов в школах, гимназиях и лицеях», — рассказали URA.RU в мэрии.
Звонки будут принимать с 14:00 до 17:00. Телефон — 56-13-63. Консультации проведут юристы департамента образования администрации города.
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