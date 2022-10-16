16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

Тюменцы сдадут властям педагогов, требующих денег с родителей

В администрации Тюмени проведут горячую линию на тему незаконных поборов в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, школьный бюджет, поборы, деньги, праздник
Тюменцы смогут пожаловаться на школы, где с родителей собирают деньги Фото:

Для жителей Тюмени проведут горячую линию, на которую горожане смогут позвонить и рассказать о фактах незаконных поборов в школах, гимназиях и лицеях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

«20 октября родители (законные представители) школьников могут получить разъяснения по вопросам законности сбора денежных средств в муниципальных общеобразовательных организациях. Также горожане смогут заявить о фактах незаконных сборов в школах, гимназиях и лицеях», — рассказали URA.RU в мэрии.

Звонки будут принимать с 14:00 до 17:00. Телефон — 56-13-63. Консультации проведут юристы департамента образования администрации города.

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Для жителей Тюмени проведут горячую линию, на которую горожане смогут позвонить и рассказать о фактах незаконных поборов в школах, гимназиях и лицеях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Тюмени. «20 октября родители (законные представители) школьников могут получить разъяснения по вопросам законности сбора денежных средств в муниципальных общеобразовательных организациях. Также горожане смогут заявить о фактах незаконных сборов в школах, гимназиях и лицеях», — рассказали URA.RU в мэрии. Звонки будут принимать с 14:00 до 17:00. Телефон — 56-13-63. Консультации проведут юристы департамента образования администрации города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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