16 октября 2022
15 октября 2022

Предприниматель запустит новый рыбоперерабатывающий цех в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, копченая рыба, питание, копчение
В Новом Уренгое увеличат объемы продукции «Коптильного цеха №1» Фото:

Современный рыбоперерабатывающий цех появится в Новом Уренгое (ЯНАО) в 2023 году. Как сообщается на сайте правительства региона, строительство нового цеха осуществляется в рамках модернизации предприятия бизнесмена Сергея Деркача «Коптильный цех №1».

«В первом квартале 2023 года ожидается завершение реализации проекта по строительству современного рыбоперерабатывающего цеха в Новом Уренгое. При выходе на полную мощность здесь планируют производить более 40 тонн рыбной продукции в год», — говорится в сообщении.

«Коптильный цех №1» работает в Новом Уренгое с 2017 года и имеет два фирменных магазина в городе. «Новый цех позволит не только увеличить объем готовой продукции почти в два раза, но и расширить его ассортимент», — отметил Сергей Деркач.

Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский рыбоконсервный комбинат возобновил производство консервов из ерша. Первые консервы из ерша сошли с конвейера еще в 1931 году.

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Современный рыбоперерабатывающий цех появится в Новом Уренгое (ЯНАО) в 2023 году. Как сообщается на сайте правительства региона, строительство нового цеха осуществляется в рамках модернизации предприятия бизнесмена Сергея Деркача «Коптильный цех №1». «В первом квартале 2023 года ожидается завершение реализации проекта по строительству современного рыбоперерабатывающего цеха в Новом Уренгое. При выходе на полную мощность здесь планируют производить более 40 тонн рыбной продукции в год», — говорится в сообщении. «Коптильный цех №1» работает в Новом Уренгое с 2017 года и имеет два фирменных магазина в городе. «Новый цех позволит не только увеличить объем готовой продукции почти в два раза, но и расширить его ассортимент», — отметил Сергей Деркач. Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский рыбоконсервный комбинат возобновил производство консервов из ерша. Первые консервы из ерша сошли с конвейера еще в 1931 году.
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