Предприниматель запустит новый рыбоперерабатывающий цех в ЯНАО

В Новом Уренгое увеличат объемы продукции «Коптильного цеха №1» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Современный рыбоперерабатывающий цех появится в Новом Уренгое (ЯНАО) в 2023 году. Как сообщается на сайте правительства региона, строительство нового цеха осуществляется в рамках модернизации предприятия бизнесмена Сергея Деркача «Коптильный цех №1».

«В первом квартале 2023 года ожидается завершение реализации проекта по строительству современного рыбоперерабатывающего цеха в Новом Уренгое. При выходе на полную мощность здесь планируют производить более 40 тонн рыбной продукции в год», — говорится в сообщении.

«Коптильный цех №1» работает в Новом Уренгое с 2017 года и имеет два фирменных магазина в городе. «Новый цех позволит не только увеличить объем готовой продукции почти в два раза, но и расширить его ассортимент», — отметил Сергей Деркач.

Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский рыбоконсервный комбинат возобновил производство консервов из ерша. Первые консервы из ерша сошли с конвейера еще в 1931 году.