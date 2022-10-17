В Тюмени вынесли приговор банде силовиков, обманувших бизнесменов

Полицейские забирали со складов магазинов алкоголь и сигареты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени пять бывших полицейских отправлены в колонию за мошенничество в составе организованной группы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах следственного управления СК РФ и прокуратуры по Тюменской области. Экс-силовики изымали у бизнесменов алкоголь и сигареты, прикрываясь своей профессиональной деятельностью.

«Вынесен приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции. Они приговорены к лишению свободы в колонии общего режима. В 2018 году оперативные сотрудники разработали план получения прибыли. Под предлогом профилактики они проводили проверку в торговых точках Тюмени, где незаконно изымали алкогольную и табачную продукцию», — рассказали URA.RU в следственном управлении.

В протоколы для отчетности силовики из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД вписывали намного меньше единиц изъятого. Кроме того, один из полицейских подделал договор продажи на автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого был его знакомый. Пока мужчина был в отъезде, силовик переоформил машину на свою родственницу.

«Общая сумма похищенной продукции составила более 700 тысяч рублей. Ущерб владельцу автомобиля — свыше 1,9 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По итогу четверо подсудимых получили сроки в четыре года, три года, и два по 2,5 года лишения свободы. Пятому фигуранту назначили штраф в 300 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму в более чем 2,3 млн рублей.

Ранее агентство писало, что на скамье подсудимых оказались Константин Мишин, Сергей Пегов, Алексей Киреев, Григорий Гоцак и Евгений Кобыльников. До увольнения они работали в отделе по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка, финансово-кредитной системы и пресечению фальшивомонетчества.