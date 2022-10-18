Директора курганского техникума незаконно уволили с должности

19 октября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Директор курганского техникума был незаконно уволен с должности приказом департамента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор Курганского техникума сервиса и технологий Александр Егоров был уволен со своей должности по приказу департамента образования незаконно. Информацию сообщили в Курганском городском суде. «Судом признано незаконным увольнение Егорова с должности исполняющего обязанности директора ГБПОУ „Курганский техникум сервиса и технологий“ 25 марта 2022 года», — говорится на сайте суда. Мужчина подавал иск к департаменту образования и науки Курганской области, а также техникуму, которым руководил более полутора лет. В суде не нашли достаточных оснований для увольнения бывшего директора. Приказ, по которому был уволен Егоров, содержал информацию, что мужчина грубо нарушил трудовую дисциплину, но без указания конкретики. Суд постановил восстановить бывшего директора в должности. Также образовательное учреждение обязали выплатить «средний заработок за время вынужденного прогула в размере 157 284 рубля 48 копеек». Помимо этого, суд постановил взыскать с курганского департамента образования в пользу Егорова компенсацию морального ущерба в размере 10 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило. Ранее URA.RU сообщало, что директор курганского техникума выиграл суд по восстановлению в должности. При этом мужчина не стал возвращаться на прежнее место работы.

Бывший директор Курганского техникума сервиса и технологий Александр Егоров был уволен со своей должности по приказу департамента образования незаконно. Информацию сообщили в Курганском городском суде. «Судом признано незаконным увольнение Егорова с должности исполняющего обязанности директора ГБПОУ „Курганский техникум сервиса и технологий“ 25 марта 2022 года», — говорится на сайте суда. Мужчина подавал иск к департаменту образования и науки Курганской области, а также техникуму, которым руководил более полутора лет. В суде не нашли достаточных оснований для увольнения бывшего директора. Приказ, по которому был уволен Егоров, содержал информацию, что мужчина грубо нарушил трудовую дисциплину, но без указания конкретики. Суд постановил восстановить бывшего директора в должности. Также образовательное учреждение обязали выплатить «средний заработок за время вынужденного прогула в размере 157 284 рубля 48 копеек». Помимо этого, суд постановил взыскать с курганского департамента образования в пользу Егорова компенсацию морального ущерба в размере 10 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило. Ранее URA.RU сообщало, что директор курганского техникума выиграл суд по восстановлению в должности. При этом мужчина не стал возвращаться на прежнее место работы.