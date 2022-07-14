Уволенный директор курганского техникума смог вернуться на работу

Экс-директор Курганского техникума сервиса и технологий отменил свое увольнение по статье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-директор Курганского техникума сервиса и технологий Александр Егоров выиграл судебный спор с департаментом образования и науки Курганской области из-за увольнения после ЧП со студентом, подозреваемым в преступлении. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере образования.

«Сняли его [Александра Егорова] с должности из-за студента, которого заподозрили в преступлении, но обвинительного приговора [студенту] еще не было. Уволили по статье. Но он восстановился по суду, смог отстоять свое доброе имя. При этом возвращаться на работу не собирается. Разочаровался в системе», — сказал источник, близкий к сфере образования.

В пресс-службе Курганского городского суда URA.RU подтвердили, что Егоров А.А. решением горсуда восстановлен на работе. «Суд посчитал основания, по которым он был уволен, недостаточными. Решение пока не вступило в законную силу», — уточнили в суде. Связаться с Егоровым URA.RU не удалось: в распоряжении редакции нет его номера телефона. В департаменте образования и науки региона обещали прокомментировать информацию в ближайшее время.

Егоров исполнял обязанности руководителя Курганского техникума сервиса и технологий с сентября 2020 по апрель 2022 года. По информации, указанной на сайте техникума, временно обязанности директора КТСиТ исполняет Елена Тетенева.