Курганские добровольцы, заключившие контракт, получили первые выплаты

19 октября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Семьи добровольцев рассказали о выплате первой части губернаторских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганские добровольцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, получили региональные выплаты. Зарплату служащие еще не получали, сообщила URA.RU супруга одного из добровольцев, находящихся в ЛНР. «Первую часть „губернаторских“ мужу выплатили на следующий день, после того как я отнесла все документы в главное управление соцзащиты (30 тысяч рублей). Через месяц от начала контракта делают запрос в военкомат, и если он дальше служит и не уволился, то переводят остальные (90 тысяч рублей). Зарплаты военнослужащим перечисляют с 10-го по 20-е число, их еще не было, но расчетка есть в личном кабинете военнослужащего на сайте Министерства обороны РФ. Там зарплата за один день, так как контракт подписан 30 сентября», — сообщила супруга курганского добровольца. Собеседница агентства добавила, что у нее не возникло трудностей при оформлении кредитных каникул. Родственники других мобилизованных курганцев сообщили URA.RU, что никакие выплаты пока не поступали. Ранее курганское правительство пояснило, на какие выплаты могут рассчитывать семьи мобилизованных. В индивидуальном порядке им предоставляется единовременная материальная выплата на неотложные нужды и решение бытовых вопросов.

Курганские добровольцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, получили региональные выплаты. Зарплату служащие еще не получали, сообщила URA.RU супруга одного из добровольцев, находящихся в ЛНР. «Первую часть „губернаторских“ мужу выплатили на следующий день, после того как я отнесла все документы в главное управление соцзащиты (30 тысяч рублей). Через месяц от начала контракта делают запрос в военкомат, и если он дальше служит и не уволился, то переводят остальные (90 тысяч рублей). Зарплаты военнослужащим перечисляют с 10-го по 20-е число, их еще не было, но расчетка есть в личном кабинете военнослужащего на сайте Министерства обороны РФ. Там зарплата за один день, так как контракт подписан 30 сентября», — сообщила супруга курганского добровольца. Собеседница агентства добавила, что у нее не возникло трудностей при оформлении кредитных каникул. Родственники других мобилизованных курганцев сообщили URA.RU, что никакие выплаты пока не поступали. Ранее курганское правительство пояснило, на какие выплаты могут рассчитывать семьи мобилизованных. В индивидуальном порядке им предоставляется единовременная материальная выплата на неотложные нужды и решение бытовых вопросов.