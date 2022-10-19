19 октября 2022
18 октября 2022

В Кургане просят добровольцев помочь найти пропавшего мужчину. Фото

Курганец Павел Богомолов вышел из дома 14 сентября и пропал
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, горе, печаль, парк, лето, мужчина на скамейке
Ориентировку пропавшего курганца волонтеры просят распространить по сети (архивное фото) Фото:

В Кургане просят добровольцев помочь найти пропавшего 54-летнего Павла Богомолова. Курганец вышел из дома 14 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно. Информация размещена на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области.

«Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Может находиться в вашем районе! Требуется помощь в распространении информации по сети!», — сообщается в ориентировке.

Кому что-либо известно о местонахождении курганца, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Наталье: 89088391209. Ранее в Кургане искали 16-летнего подростка, который ушел из дома в Кетовском районе. Его нашли живым.

С 14 сентября 2022 года местонахождение мужчины неизвестно

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В Кургане просят добровольцев помочь найти пропавшего 54-летнего Павла Богомолова. Курганец вышел из дома 14 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно. Информация размещена на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области. «Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Может находиться в вашем районе! Требуется помощь в распространении информации по сети!», — сообщается в ориентировке. Кому что-либо известно о местонахождении курганца, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Наталье: 89088391209. Ранее в Кургане искали 16-летнего подростка, который ушел из дома в Кетовском районе. Его нашли живым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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