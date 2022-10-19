19 октября 2022
18 октября 2022

Суд оштрафовал жительницу ЯНАО за нападение на дошкольника

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган., материнство, дети, многодетная мать
Напавшая на детсадовца женщина заплатит 20 000 рублей Фото:

Жительницу Нового Уренгоя (ЯНАО) обязали выплатить штраф 20 000 рублей за то, что она схватила чужого ребенка за шею в детском саду «Журавушка». О постановлении мирового судьи URA.RU сообщила мать пострадавшего дошкольника Ирина А.

«Мировой судья постановил признать местную жительницу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу», — говорится в документе, подписанном мировым судьей Андреем Суслопаровым.

Ранее URA.RU сообщало, что родительница одного из воспитанников детсада «Журавушка» причинила чужому ребенку физическую боль, схватив за шею, из-за чего у ребенка остались следы. Причиной стала ссора между детсадовцами, в которую вмешалась женщина.

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Жительницу Нового Уренгоя (ЯНАО) обязали выплатить штраф 20 000 рублей за то, что она схватила чужого ребенка за шею в детском саду «Журавушка». О постановлении мирового судьи URA.RU сообщила мать пострадавшего дошкольника Ирина А. «Мировой судья постановил признать местную жительницу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу», — говорится в документе, подписанном мировым судьей Андреем Суслопаровым. Ранее URA.RU сообщало, что родительница одного из воспитанников детсада «Журавушка» причинила чужому ребенку физическую боль, схватив за шею, из-за чего у ребенка остались следы. Причиной стала ссора между детсадовцами, в которую вмешалась женщина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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