Суд оштрафовал жительницу ЯНАО за нападение на дошкольника

Напавшая на детсадовца женщина заплатит 20 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Нового Уренгоя (ЯНАО) обязали выплатить штраф 20 000 рублей за то, что она схватила чужого ребенка за шею в детском саду «Журавушка». О постановлении мирового судьи URA.RU сообщила мать пострадавшего дошкольника Ирина А.

«Мировой судья постановил признать местную жительницу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу», — говорится в документе, подписанном мировым судьей Андреем Суслопаровым.

Ранее URA.RU сообщало, что родительница одного из воспитанников детсада «Журавушка» причинила чужому ребенку физическую боль, схватив за шею, из-за чего у ребенка остались следы. Причиной стала ссора между детсадовцами, в которую вмешалась женщина.