12 сентября 2022

Мать дошкольника в ЯНАО обвинили в нападении на ребенка

Вмешательство мам в ссору дошкольников в ЯНАО обернулось тяжкими обвинениями
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемая будет привлечена к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ Фото:

Жительница Нового Уренгоя пожаловалась, что родительница одного из детей схватила за шею ее ребенка. Об инциденте произошедшем в МБДОУ «ДС Журавушка» Ирина А. рассказала корреспонденту агентства.

«Женщина начала душить моего ребенка. Воспитателя рядом не было — она вышла за очками ее ребенка и не видела происходящего. Инцидент увидели младшие воспитатели, которые остановили женщину», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

Со слов собеседницы, инцидент произошел из-за детских вещей — якобы один ребенок испортил вещи другому, а тот в отместку спрятал его носки. После этого между детьми началась словесная перепалка и женщина вмешалась в нее, взяв оппонента своего сына за шею.

Мать ребенка рассказала, что в возбуждении уголовного дела ей отказали, ссылаясь на то, что в действиях гражданки отсутствует состав преступлений. Помимо этого в документе (об отказе в уголовном деле) прописано, что обвиняемая будет привлечена к административной ответственности за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль.

Агентство обратилось за комментарием к уполномоченному по делам несовершеннолетних. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, дошкольники ЯНАО будут сутками находиться в детском саду. Для детей в Ноябрьске открыли группу выходного дня в детсаду «Сказка», а в Лабытнанги, в детском саду «Едэйко», появилась группа круглосуточного пребывания.

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Жительница Нового Уренгоя пожаловалась, что родительница одного из детей схватила за шею ее ребенка. Об инциденте произошедшем в МБДОУ «ДС Журавушка» Ирина А. рассказала корреспонденту агентства. «Женщина начала душить моего ребенка. Воспитателя рядом не было — она вышла за очками ее ребенка и не видела происходящего. Инцидент увидели младшие воспитатели, которые остановили женщину», — рассказала мать пострадавшего ребенка. Со слов собеседницы, инцидент произошел из-за детских вещей — якобы один ребенок испортил вещи другому, а тот в отместку спрятал его носки. После этого между детьми началась словесная перепалка и женщина вмешалась в нее, взяв оппонента своего сына за шею. Мать ребенка рассказала, что в возбуждении уголовного дела ей отказали, ссылаясь на то, что в действиях гражданки отсутствует состав преступлений. Помимо этого в документе (об отказе в уголовном деле) прописано, что обвиняемая будет привлечена к административной ответственности за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. Агентство обратилось за комментарием к уполномоченному по делам несовершеннолетних. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, дошкольники ЯНАО будут сутками находиться в детском саду. Для детей в Ноябрьске открыли группу выходного дня в детсаду «Сказка», а в Лабытнанги, в детском саду «Едэйко», появилась группа круглосуточного пребывания.
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