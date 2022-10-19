В ЯНАО мужчина с ножом напал на школьников

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на школьников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Надыме мужчина с ножом напал на компанию школьников, детям удалось убежать. Об этом ВКонтакте в группе «Злой и добрый надымчанин» написал автор на условиях анонимности.

«Возле пешеходного перехода стояла компания школьников, 8-9 класса. К ним подбежал мужчина лет 30-35 и начал махать ногами. Школьники всячески отбивались от него. Женщина, стоящая рядом начала кричать, тем самым спугнула мужчину и он убежал. Но через минуту он вернулся с ножом, дети побежали в разные стороны, он за ними. Слава Богу, никого не догнал», — написал автор.

Он отметил, что признаков алкогольного опьянения у нападающего не заметили. И призвал родителей школьников написать заявление в правоохранительные органы.

На запрос корреспондента в УМВД России по ЯНАО ответили, что данный факт зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Надымскому району. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу ЯНАО суд оштрафовал за нападение на дошкольника. Женщина причинила ребенку физическую боль, схватив за шею.