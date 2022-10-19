Жители Тюмени вместо обещанной аллеи получат под окнами трассу

В Тюмени через ЖК «Звездный городок» проложат дорогу на объездную

Тюменцы протестуют против трассы под окнами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители тюменского ЖК «Звездный городок» недовольны тем, что под их окнами вместо обещанной аллеи появится дорога, уходящая на объездную. Свое возмущение они высказывают в чате жильцов «ГП-10 Звездный городок» в мессенджере Viber. Речь идет о пустыре между улицей Тимофея Чаркова и Алматинской.

«Если вспомнить первоначальный план строительства, так и было задумано, что-то типа проспекта с аллеей», — пишет участница чата Анна. «В офисе продаж сказали, что здесь будет дорога», — сообщает жительница «Звездного городка» Надежда. «Ужас, как дети в школу ходить будут? На светофор идти к перекрестку или перебегать через четыре полосы?» — интересуется Евгения.

«Так близко дорога будет расположена к дому, окно не открыть на проветривание. Все выхлопные газы будут в квартире», — поддерживает соседей Татьяна. «Сегодня мой муж спрашивал у рабочих, которые там работают, сказали, будет дорогая. И будет выходить на объездную», — рассказывает жительница Екатерина.

Инициативная группа жильцов отправила запрос депутату Тюменской городской Думы Андрею Потапову. В чате жильцов был опубликован его ответ о судьбе пустыря между Чаркова—Алматинской: «В соответствии с выпиской филиала Федеральной кадастровой палаты правообладателем указанного участка является ООО «СЗ «Самолет-Чаркова». На основании этого, правовые основания для выполнения работ по благоустройству за счет средств бюджета города Тюмени отсутствуют. В целях приведения и поддержания вышеуказанной территории в надлежащем состоянии направлен запрос в адрес застройщика. О планах и перспективах развития территории Вам будет сообщено дополнительно», — сказано в ответ на обращение жильцов.

Редакция URA.RU отправила запросы в мэрию Тюмени и в Главное управление строительства Тюменской области. Ответ на них ожидается.