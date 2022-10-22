Тоболяки рыбачили на реке Иртыш (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тоболяки выловили несколько крупных рыб на реке Иртыш в Тюменской области. Фотографиями улова поделился один из рыбаков в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Старица Иртыша, джиг с лодки. Частая смена приманок и постоянные смены мест дают результаты. Улов на двоих», — написал автор поста Александр Дармограй.

Ранее URA.RU писало, что тюменский рыбак поймал метровую щуку на Пышме. Фотографиями улова мужчина поделился в социальных сетях.

Фото: Александр Дармограй в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»