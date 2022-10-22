22 октября 2022
21 октября 2022

Рыбак похвастался крупным уловом на тобольской реке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., отдых на природе, водоем, река, рыбалка, природа
Тоболяки рыбачили на реке Иртыш (архивное фото) Фото:

Тоболяки выловили несколько крупных рыб на реке Иртыш в Тюменской области. Фотографиями улова поделился один из рыбаков в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Старица Иртыша, джиг с лодки. Частая смена приманок и постоянные смены мест дают результаты. Улов на двоих», — написал автор поста Александр Дармограй.

Ранее URA.RU писало, что тюменский рыбак поймал метровую щуку на Пышме. Фотографиями улова мужчина поделился в социальных сетях.

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Тоболяки выловили несколько крупных рыб на реке Иртыш в Тюменской области. Фотографиями улова поделился один из рыбаков в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». «Старица Иртыша, джиг с лодки. Частая смена приманок и постоянные смены мест дают результаты. Улов на двоих», — написал автор поста Александр Дармограй. Ранее URA.RU писало, что тюменский рыбак поймал метровую щуку на Пышме. Фотографиями улова мужчина поделился в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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