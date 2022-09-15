15 сентября 2022
14 сентября 2022

Рыбак из Тюмени поймал метровую щуку. Фото

Тюменский рыбак поймал метровую щуку на Пышме
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, рыбак, пруд, удочка, река
Измерял длину пойманной рыбы тюменец пятилитровыми бутылками Фото:

Тюменский рыбак поймал щуку длиной почти метр. Фотографии улова тюменец опубликовал в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пышма порадовала. Вес не измерял. Длина — две с половиной пятилитровых бутылки, около метра», — написал Илья Скороводин.

Комментаторы порадовались за улов Скороводина. «Класс», — прокомментировал Николай Пюро. Тюменец также рассказал подписчикам группы, что поймал такую рыбу с берега.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени поймали в ХМАО гигантских щук. Другого тюменца, из-за того, как он обращался с рыбой, жители ХМАО обозвали маньяком. Мужчина на фотографии держал рыбу за глаза, что в сообществе рыбаков считается негуманным.

Тюменец поймал метровую рыбу

Фото улова тюменец опубликовал в социальных сетях

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Тюменский рыбак поймал щуку длиной почти метр. Фотографии улова тюменец опубликовал в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Пышма порадовала. Вес не измерял. Длина — две с половиной пятилитровых бутылки, около метра», — написал Илья Скороводин. Комментаторы порадовались за улов Скороводина. «Класс», — прокомментировал Николай Пюро. Тюменец также рассказал подписчикам группы, что поймал такую рыбу с берега. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени поймали в ХМАО гигантских щук. Другого тюменца, из-за того, как он обращался с рыбой, жители ХМАО обозвали маньяком. Мужчина на фотографии держал рыбу за глаза, что в сообществе рыбаков считается негуманным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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