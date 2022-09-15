Рыбак из Тюмени поймал метровую щуку. Фото

Тюменский рыбак поймал метровую щуку на Пышме

16 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Измерял длину пойманной рыбы тюменец пятилитровыми бутылками Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменский рыбак поймал щуку длиной почти метр. Фотографии улова тюменец опубликовал в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Пышма порадовала. Вес не измерял. Длина — две с половиной пятилитровых бутылки, около метра», — написал Илья Скороводин. Комментаторы порадовались за улов Скороводина. «Класс», — прокомментировал Николай Пюро. Тюменец также рассказал подписчикам группы, что поймал такую рыбу с берега. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени поймали в ХМАО гигантских щук. Другого тюменца, из-за того, как он обращался с рыбой, жители ХМАО обозвали маньяком. Мужчина на фотографии держал рыбу за глаза, что в сообществе рыбаков считается негуманным. Тюменец поймал метровую рыбу Илья Сковородин Фото улова тюменец опубликовал в социальных сетях Илья Сковородин

Тюменский рыбак поймал щуку длиной почти метр. Фотографии улова тюменец опубликовал в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Пышма порадовала. Вес не измерял. Длина — две с половиной пятилитровых бутылки, около метра», — написал Илья Скороводин. Комментаторы порадовались за улов Скороводина. «Класс», — прокомментировал Николай Пюро. Тюменец также рассказал подписчикам группы, что поймал такую рыбу с берега. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени поймали в ХМАО гигантских щук. Другого тюменца, из-за того, как он обращался с рыбой, жители ХМАО обозвали маньяком. Мужчина на фотографии держал рыбу за глаза, что в сообществе рыбаков считается негуманным.