Температура в Кургане ожидается ниже нормы

Октябрь в Кургане станет аномально сухим

23 октября 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

В ближайшую неделю по ночам в Кургане ожидаются заморозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Температура воздуха 23 октября в Кургане будет на 3 градуса ниже нормы. Прогноз в своем блоге опубликовал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «23 октября в Кургане ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 11 м/сек. Днем +2…+4, ночью и утром -2…-4. Температура на 3 градуса ниже нормы», — пишет Винштейн. Курганский синоптик-любитель также представил в своем блоге долгосрочный прогноз погоды. Исходя из него, октябрь в Кургане станет аномально сухим. По данным гидрометцентра России, в ближайшую неделю в Кургане температура воздуха днем составит 3-5 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -4.

Температура воздуха 23 октября в Кургане будет на 3 градуса ниже нормы. Прогноз в своем блоге опубликовал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «23 октября в Кургане ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 11 м/сек. Днем +2…+4, ночью и утром -2…-4. Температура на 3 градуса ниже нормы», — пишет Винштейн. Курганский синоптик-любитель также представил в своем блоге долгосрочный прогноз погоды. Исходя из него, октябрь в Кургане станет аномально сухим. По данным гидрометцентра России, в ближайшую неделю в Кургане температура воздуха днем составит 3-5 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -4.