22 октября 2022
21 октября 2022

Температура в Кургане ожидается ниже нормы

Октябрь в Кургане станет аномально сухим
© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Курган , снег, заморозки, первый снег, погода, холод, похолодание
В ближайшую неделю по ночам в Кургане ожидаются заморозки Фото:

Температура воздуха 23 октября в Кургане будет на 3 градуса ниже нормы. Прогноз в своем блоге опубликовал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«23 октября в Кургане ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 11 м/сек. Днем +2…+4, ночью и утром -2…-4. Температура на 3 градуса ниже нормы», — пишет Винштейн.

Курганский синоптик-любитель также представил в своем блоге долгосрочный прогноз погоды. Исходя из него, октябрь в Кургане станет аномально сухим. По данным гидрометцентра России, в ближайшую неделю в Кургане температура воздуха днем составит 3-5 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -4.

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Температура воздуха 23 октября в Кургане будет на 3 градуса ниже нормы. Прогноз в своем блоге опубликовал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «23 октября в Кургане ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 11 м/сек. Днем +2…+4, ночью и утром -2…-4. Температура на 3 градуса ниже нормы», — пишет Винштейн. Курганский синоптик-любитель также представил в своем блоге долгосрочный прогноз погоды. Исходя из него, октябрь в Кургане станет аномально сухим. По данным гидрометцентра России, в ближайшую неделю в Кургане температура воздуха днем составит 3-5 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -4.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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