The Sun: США и Китай ждет одна из самых кровавых войн

Решение Си Цзиньпина захватить Тайвань, с большой вероятностью вызовет вмешательство Соединенных Штатов Фото: Официальный сайт Президента РФ

После своего переизбрания генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин гарантировал нападение на Тайвань. Такой шаг приведет Китай и США к одной из самых кровавых войн в современной истории. Об этом сообщает издание The Sun.

«Китай почти гарантированно нападет на Тайвань после того, как Си Цзиньпин станет пожизненным лидером, и это может быть одна из самых кровавых войн в истории», — сообщила изданию научный сотрудник Стэнфордского университета Ориана Скайлар Мастро. Также она добавила, что этот шаг, с большой вероятностью, вызовет вмешательство США и приведет к масштабной и кровавой войне с тысячами жертв.

Ранее Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщает «Ридус». Такое решение было принято членами Центрального комитета в ходе 20-го съезда КПК. В ходе съезда Коммунистическая партия Китая также определила курс развития на ближайшие пять лет.