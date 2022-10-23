The Sun: США и Китай ждет одна из самых кровавых войн

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Решение Си Цзиньпина захватить Тайвань, с большой вероятностью вызовет вмешательство Соединенных Штатов Фото:

После своего переизбрания генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин гарантировал нападение на Тайвань. Такой шаг приведет Китай и США к одной из самых кровавых войн в современной истории. Об этом сообщает издание The Sun.

«Китай почти гарантированно нападет на Тайвань после того, как Си Цзиньпин станет пожизненным лидером, и это может быть одна из самых кровавых войн в истории», — сообщила изданию научный сотрудник Стэнфордского университета Ориана Скайлар Мастро. Также она добавила, что этот шаг, с большой вероятностью, вызовет вмешательство США и приведет к масштабной и кровавой войне с тысячами жертв.

Ранее Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщает «Ридус». Такое решение было принято членами Центрального комитета в ходе 20-го съезда КПК. В ходе съезда Коммунистическая партия Китая также определила курс развития на ближайшие пять лет.

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После своего переизбрания генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин гарантировал нападение на Тайвань. Такой шаг приведет Китай и США к одной из самых кровавых войн в современной истории. Об этом сообщает издание The Sun. «Китай почти гарантированно нападет на Тайвань после того, как Си Цзиньпин станет пожизненным лидером, и это может быть одна из самых кровавых войн в истории», — сообщила изданию научный сотрудник Стэнфордского университета Ориана Скайлар Мастро. Также она добавила, что этот шаг, с большой вероятностью, вызовет вмешательство США и приведет к масштабной и кровавой войне с тысячами жертв. Ранее Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщает «Ридус». Такое решение было принято членами Центрального комитета в ходе 20-го съезда КПК. В ходе съезда Коммунистическая партия Китая также определила курс развития на ближайшие пять лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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