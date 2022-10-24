В Кургане открылось новое отделение в РНЦ ВТО имени Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском центре имени академика Илизарова открыли стерилизационное отделение, реализацию которого курировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом рассказала сенатор от Курганской области Елена Перминова на церемонии открытия отделения.

«Валентина Ивановна (Матвиенко), узнав во время визита о проблеме центра, поручила мне заниматься эти делом. И так получилось, что впервые удалось провести этот проект отдельной строкой в бюджете, когда даже не было проектно-сметной документации. Работали [с ней] в тесном контакте», — привела подробности запуска проекта курганский член Совфеда. Стоимость проекта составила 218 млн рублей. Торжественное открытие центра состоялось 25 октября.

Впервые о необходимости запуска стерилизационного отделения руководство медцентра рассказало Матвиенко во время ее визита в Курган в 2016 году. Отделение поможет специалистам увеличить количество проводимых операций. По словам врио директора центра Илизарова Александра Бурцева, количество операций может вырасти вдвое. Это будет возможно после модернизации операционного блока медучреждения и работы его в связке со стерилизационным отделением. Заявлено, что выделение средств на ремонт операционного отделения станет главной целью центра на ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что центр Илизарова посетил заместитель спикера Совфеда Андрей Яцкин. В июне политику рассказали о финальной степени готовности стерилизационного центра.

В курганском центре Илизарова 25 октября 2022 г. открыли центральное стерилизационное отделение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На церемонию открытия стерилизационного центра приехала член Совета Федерации от Курганской области Елена Перминова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость проекта центрального стерилизационного отделения в медцентре имени Илизарова составила 218 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главврач РНЦ ВТО Александр Бурцев рассказывает сенатору Елене Перминовой о планах медцентра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU