Курганский депутат Госдумы получил в Узбекистане поручение от Мантурова. Фото

25 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

В составе российской делегации депутат ГД Лисовский посетил межправительственную встречу в Узбекистане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский посетил Ташкент в составе российской делегации вместе с зампредседателя правительства РФ, Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Об этом он написал в telegram-канале «<…> Министр промышленности Денис Мантуров лично поручил мне курировать ход реализации российско-узбекского проекта по строительству агрологистического центра в Джизакской области. Также он поручил контролировать налаживание прослеживания по всей цепочке поставки продукции из России в Узбекистан из Узбекистана в Россию по данному проекту », — пишет Лисовский. По словам сенатора, цель проекта — наладить между странами услуги по сортировке, хранению, санитарному и таможенному оформлению сельхозпродукции. Как отмечает Лисовский, 23 октября он в составе российской делегации посетил Ташкент и принял участие в 23-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Узбекистана. В рамках Межправкомиссии участники обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и партнерские связи государств. До этого URA.RU сообщало, что депутат ГД Лисовский обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову и сообщил о жалобах потребителей на качество продаваемой воды. В ответе Лисовскому первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин рассказал, что в торговом обороте может находиться до 80% несертифицированной воды. Сергей Лисовский (второй справа) приехал в Узбекистан на межправительственную встречу Сергей Лисовский, telegram-канал

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский посетил Ташкент в составе российской делегации вместе с зампредседателя правительства РФ, Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Об этом он написал в telegram-канале «<…> Министр промышленности Денис Мантуров лично поручил мне курировать ход реализации российско-узбекского проекта по строительству агрологистического центра в Джизакской области. Также он поручил контролировать налаживание прослеживания по всей цепочке поставки продукции из России в Узбекистан из Узбекистана в Россию по данному проекту », — пишет Лисовский. По словам сенатора, цель проекта — наладить между странами услуги по сортировке, хранению, санитарному и таможенному оформлению сельхозпродукции. Как отмечает Лисовский, 23 октября он в составе российской делегации посетил Ташкент и принял участие в 23-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Узбекистана. В рамках Межправкомиссии участники обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и партнерские связи государств. До этого URA.RU сообщало, что депутат ГД Лисовский обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову и сообщил о жалобах потребителей на качество продаваемой воды. В ответе Лисовскому первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин рассказал, что в торговом обороте может находиться до 80% несертифицированной воды.