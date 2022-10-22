Курганский сенатор Лисовский инициировал массовые проверки питьевой воды в России

Генпрокуратура РФ: большинство жалоб на качество воды отмечено в республиках Коми и Саха, Чечне, в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях

23 октября 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Прокуроры проверят качество питьевой воды в республиках Коми и Саха, Чечне, в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях Фото: Анна Майорова © URA.RU Генпрокуратура РФ начала массово проверять качество питьевой воды в стране. В частности, проверка касается поставок в торговые сети республик Коми и Саха, Чечни, а также Алтайского, Пермского и Хабаровского краев. Их инициировал депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский, сообщает издание «Коммерсант» . Он курирует вопросы, связанные с качеством поставляемых в торговые сети продуктов. «Массовые жалобы покупателей на продаваемые в этих регионах напитки, возможно, появились из-за принятия правительством РФ в марте этого года двух взаимоисключающих постановлений. Тогда производителей сначала обязали сертифицировать и маркировать всю свою продукцию, а через десять дней правоохранителям запретили контролировать исполнение этого постановления в рамках введенного моратория на проверки бизнеса. Вода в итоге так и осталась немаркированной», — передает издание. Лисовский написал письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором рассказал о жалобах потребителей на качество продаваемой воды, якобы она «угрожает их здоровью». Издание отмечает, что за лето разработчику системы цифровой маркировки товаров «Честный знак» поступило почти полторы тысячи жалоб на обычную и воду «со вкусом», минералку, лимонады, газированные и энергетические напитки и даже на бутыли с водой, заявленные производителями как детское питание. Сергею Лисовскому ответил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин, что по полученным ведомством «статистическим данным» в торговом обороте может находиться до 80% несертифицированной воды. Больше всего нарушений как раз зафиксировано в республиках Коми и Саха, Чечне, в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях. Прокурорам этих регионов, по словам Разинкина, даны указания провести проверки, а Генпрокуратура «проконтролирует их исполнение».

Генпрокуратура РФ начала массово проверять качество питьевой воды в стране. В частности, проверка касается поставок в торговые сети республик Коми и Саха, Чечни, а также Алтайского, Пермского и Хабаровского краев. Их инициировал депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский, сообщает издание «Коммерсант». Он курирует вопросы, связанные с качеством поставляемых в торговые сети продуктов. «Массовые жалобы покупателей на продаваемые в этих регионах напитки, возможно, появились из-за принятия правительством РФ в марте этого года двух взаимоисключающих постановлений. Тогда производителей сначала обязали сертифицировать и маркировать всю свою продукцию, а через десять дней правоохранителям запретили контролировать исполнение этого постановления в рамках введенного моратория на проверки бизнеса. Вода в итоге так и осталась немаркированной», — передает издание. Лисовский написал письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором рассказал о жалобах потребителей на качество продаваемой воды, якобы она «угрожает их здоровью». Издание отмечает, что за лето разработчику системы цифровой маркировки товаров «Честный знак» поступило почти полторы тысячи жалоб на обычную и воду «со вкусом», минералку, лимонады, газированные и энергетические напитки и даже на бутыли с водой, заявленные производителями как детское питание. Сергею Лисовскому ответил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин, что по полученным ведомством «статистическим данным» в торговом обороте может находиться до 80% несертифицированной воды. Больше всего нарушений как раз зафиксировано в республиках Коми и Саха, Чечне, в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях. Прокурорам этих регионов, по словам Разинкина, даны указания провести проверки, а Генпрокуратура «проконтролирует их исполнение».