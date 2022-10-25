Курганец поделился опытом разведки в Донбассе

По словам курганца, порой разведку приходилось проводить боем (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец, который участвует в боевых действиях в Донбассе, поделился опытом походов в разведку. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Нам давали квадрат, чтоб разведать. Мы шли пешком до заданной территории. Это примерно по 5-6 километров. Если противник в квадрате, то докладываем командованию. Если нам изначально сказали проводить разведку боем, то делаем всю работу сами, вступаем в бой», — сказал военнослужащий.

Ранее URA.RU писало о том, что боец СВО из Кургана посоветовал мобилизованным делать маленькие окопы и брать в бой леденцы и конфеты. Доброволец-артиллерист, участвующий в боевых действиях в Донбассе, посоветовал бойцам изучать медицину и запасаться жгутами. Также сообщалось, что курганский разведчик брал в плен националистов ВСУ во время минометных обстрелов.

О начале специальной военной операции (СВО) президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, главная ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. 21 сентября стало известно о подписании указа о проведении в РФ частичной мобилизации.