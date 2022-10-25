Курганец поделился опытом разведки в Донбассе

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
По словам курганца, порой разведку приходилось проводить боем (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец, который участвует в боевых действиях в Донбассе, поделился опытом походов в разведку. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Нам давали квадрат, чтоб разведать. Мы шли пешком до заданной территории. Это примерно по 5-6 километров. Если противник в квадрате, то докладываем командованию. Если нам изначально сказали проводить разведку боем, то делаем всю работу сами, вступаем в бой», — сказал военнослужащий.

Ранее URA.RU писало о том, что боец СВО из Кургана посоветовал мобилизованным делать маленькие окопы и брать в бой леденцы и конфеты. Доброволец-артиллерист, участвующий в боевых действиях в Донбассе, посоветовал бойцам изучать медицину и запасаться жгутами. Также сообщалось, что курганский разведчик брал в плен националистов ВСУ во время минометных обстрелов.

О начале специальной военной операции (СВО) президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, главная ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. 21 сентября стало известно о подписании указа о проведении в РФ частичной мобилизации.

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Курганский боец, который участвует в боевых действиях в Донбассе, поделился опытом походов в разведку. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Нам давали квадрат, чтоб разведать. Мы шли пешком до заданной территории. Это примерно по 5-6 километров. Если противник в квадрате, то докладываем командованию. Если нам изначально сказали проводить разведку боем, то делаем всю работу сами, вступаем в бой», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало о том, что боец СВО из Кургана посоветовал мобилизованным делать маленькие окопы и брать в бой леденцы и конфеты. Доброволец-артиллерист, участвующий в боевых действиях в Донбассе, посоветовал бойцам изучать медицину и запасаться жгутами. Также сообщалось, что курганский разведчик брал в плен националистов ВСУ во время минометных обстрелов. О начале специальной военной операции (СВО) президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, главная ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. 21 сентября стало известно о подписании указа о проведении в РФ частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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