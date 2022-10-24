Тюменская компания отменила правило об отсрочке от мобилизации

25 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Повара комбината не смогут рассчитывать на бронь от организации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Тюмени комбинат школьного питания «Центральный» убрал пункт об отсрочке от мобилизации из вакансий для своих сотрудников. Об этом URA.RU сообщили в компании. Как пояснили в фирме, информация была указана ошибочно. «Во время размещения актуальных вакансий на сайте HeadHunter новым сотрудником комбината было неверно трактовано распоряжение губернатора, в связи с чем произошло некорректное размещение объявления и описание вакансий. На данный момент они отредактированы, с сотрудником проведена разъяснительная беседа», — рассказали URA.RU в комбинате школьного питания «Центральный». Там пояснили, что речь идет о распоряжении Александра Моора о внесении компании в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение. Комбинат является оператором социального питания в школах и детских садах. Ранее URA.RU писало, что в вакансиях для поваров был указан пункт, что им предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. Призыв на нее в РФ стартовал 21 сентября, после чего было объявлено, что сотрудники стратегически важных предприятий могут получить бронь.

В Тюмени комбинат школьного питания «Центральный» убрал пункт об отсрочке от мобилизации из вакансий для своих сотрудников. Об этом URA.RU сообщили в компании. Как пояснили в фирме, информация была указана ошибочно. «Во время размещения актуальных вакансий на сайте HeadHunter новым сотрудником комбината было неверно трактовано распоряжение губернатора, в связи с чем произошло некорректное размещение объявления и описание вакансий. На данный момент они отредактированы, с сотрудником проведена разъяснительная беседа», — рассказали URA.RU в комбинате школьного питания «Центральный». Там пояснили, что речь идет о распоряжении Александра Моора о внесении компании в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение. Комбинат является оператором социального питания в школах и детских садах. Ранее URA.RU писало, что в вакансиях для поваров был указан пункт, что им предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. Призыв на нее в РФ стартовал 21 сентября, после чего было объявлено, что сотрудники стратегически важных предприятий могут получить бронь.