24 октября 2022
23 октября 2022

В ЯНАО выделят миллионы на поощрение чиновников муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
На поощрение муниципальных управленческих команд выделят более 100 миллионов Фото:

Власти ЯНАО выделяют более 100 миллионов рублей на поощрение чиновников муниципалитетов, которые поспособствовали достижению высоких показателей в эффективности деятельности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить в 2022 году иные дотации из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе с установлением условий предоставления указанных дотаций в целях поощрения муниципальных управленческих команд в Ямало-Ненецком автономном округе в сумме 105 844 100 рублей за счет средств федерального бюджета», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что чиновникам и депутатам ЯНАО со следующего года увеличат оклады на 6,1%. Данная мера связана с ростом цен на товары и услуги в стране.

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Власти ЯНАО выделяют более 100 миллионов рублей на поощрение чиновников муниципалитетов, которые поспособствовали достижению высоких показателей в эффективности деятельности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства. «Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить в 2022 году иные дотации из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе с установлением условий предоставления указанных дотаций в целях поощрения муниципальных управленческих команд в Ямало-Ненецком автономном округе в сумме 105 844 100 рублей за счет средств федерального бюджета», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что чиновникам и депутатам ЯНАО со следующего года увеличат оклады на 6,1%. Данная мера связана с ростом цен на товары и услуги в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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