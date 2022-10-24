В ЯНАО выделят миллионы на поощрение чиновников муниципалитетов

На поощрение муниципальных управленческих команд выделят более 100 миллионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ЯНАО выделяют более 100 миллионов рублей на поощрение чиновников муниципалитетов, которые поспособствовали достижению высоких показателей в эффективности деятельности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить в 2022 году иные дотации из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе с установлением условий предоставления указанных дотаций в целях поощрения муниципальных управленческих команд в Ямало-Ненецком автономном округе в сумме 105 844 100 рублей за счет средств федерального бюджета», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что чиновникам и депутатам ЯНАО со следующего года увеличат оклады на 6,1%. Данная мера связана с ростом цен на товары и услуги в стране.