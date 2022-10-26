Экс-силовик угрожал тюменским стоматологам, которые подали в суд на начальство

Бывший силовик устроил допрос с пристрастием врачам, которые жаловались на начальство

26 октября 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Стоматологический скандал в клинике ТюмГМУ произошел в марте 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) обвинили начальника службы безопасности вуза Александра Самбольского в том, что он угрозами заставлял их забрать иск из суда, который медики подали из-за новых условий труда. Об этом агентству рассказал один из сотрудников ТюмГМУ. По его словам, Самбольский является бывшим силовиком. «Безопасник вызвал к себе на „беседу“ двух сотрудниц. С каждой из них он проговорил в кабинете по полтора — два часа. Во время разговора он угрожал, шантажировал. Пытался надавить на то, чтобы они отказались от иска. Ни одна, ни вторая не отказались, но мы видели их на следующий день, и они были безумно напуганы. Одна из них призналась, что если бы он еще чуть-чуть их там подержал, то они бы точно от иска отказались», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что до работы в медуниверситете Самбольский служил в правоохранительных органах. По словам инсайдера, во время беседы с медиками начальник службы безопасности ТюмГМУ неоднократно упоминал, что за его методы работы «ему ничего не будет». В пресс-службу вуза направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что 50 сотрудников стоматологической клиники ТюмГМУ обратились в прокуратуру с жалобой на невыносимые условия труда. В своих проблемах они обвинили начальство и главного врача медучреждения Юлию Тимофееву. Прокурорская проверка подтвердила доводы медиков. Также сотрудники ТюмГМУ подали коллективный иск в один из судов Тюмени. Разбирательства по нему продолжаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) обвинили начальника службы безопасности вуза Александра Самбольского в том, что он угрозами заставлял их забрать иск из суда, который медики подали из-за новых условий труда. Об этом агентству рассказал один из сотрудников ТюмГМУ. По его словам, Самбольский является бывшим силовиком. «Безопасник вызвал к себе на „беседу“ двух сотрудниц. С каждой из них он проговорил в кабинете по полтора — два часа. Во время разговора он угрожал, шантажировал. Пытался надавить на то, чтобы они отказались от иска. Ни одна, ни вторая не отказались, но мы видели их на следующий день, и они были безумно напуганы. Одна из них призналась, что если бы он еще чуть-чуть их там подержал, то они бы точно от иска отказались», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что до работы в медуниверситете Самбольский служил в правоохранительных органах. По словам инсайдера, во время беседы с медиками начальник службы безопасности ТюмГМУ неоднократно упоминал, что за его методы работы «ему ничего не будет». В пресс-службу вуза направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что 50 сотрудников стоматологической клиники ТюмГМУ обратились в прокуратуру с жалобой на невыносимые условия труда. В своих проблемах они обвинили начальство и главного врача медучреждения Юлию Тимофееву. Прокурорская проверка подтвердила доводы медиков. Также сотрудники ТюмГМУ подали коллективный иск в один из судов Тюмени. Разбирательства по нему продолжаются.